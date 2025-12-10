هذه مشكلته الوحيدة، كلوب يعلق على أزمة محمد صلاح في ليفربول

18 حجم الخط

علق الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول السابق على أزمة النجم المصري محمد صلاح مع الريدز ومدربه الهولندي أرني سلوت.

وقال كلوب: “لن أقول إن من السهل إدارة صلاح، لكنه أيضًا ليس من الصعب إدارته، المشكلة الوحيدة التي قد تواجهها معه هي إذا لم يكن يلعب أو إذا أخرجته من الملعب”.

وتابع كلوب: “كلنا نتأثر بشكل كبير بماضينا، كيف تربينا، وأين نشأنا، لقد عرف محمد صلاح في وقت مبكر من حياته أنه عليه أن يبذل جهدًا أكبر من الآخرين حتى يصل.. ولقد تطور دائمًا، لم يتوقف أبدًا، هذه هي عقليته، بعد كل عطلة صيفية كان يعود ومعه مهارة جديدة”.

فوز ليفربول على إنتر ميلان

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في العودة إلى سكة الانتصارات بالفوز على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 0/1 في ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سوبوسلاي هدف الفوز لصالح ليفربول في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

النقاط التي يحتاجها ليفربول للصعود ضمن الثمانية الأوائل

وبذلك رفع ليفربول الإنجليزي رصيده إلى 12 نقطة من أصل 18، ليصبح في وضع قوي للوجود ضمن المراكز الثمانية الأولى في جدول مرحلة الدوري.

وتتبقى أمام الريدز مباراتان في مرحلة الدوري، أمام أولمبيك مارسيليا وقره باغ، في الجولتين السابعة والثامنة، في شهر يناير المقبل.

ومن ثم، يمتلك ليفربول حق تقرير مصيره بنفسه، حيث يحتاج إلى 4 نقاط فقط للوصول إلى الحد الأدنى من النقاط المطلوب للتأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا.

