وزيرة التنمية المحلية تتابع انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات

18 حجم الخط

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب فى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولي للانتخابات وعددها ٣٠ دائرة فى (١٠) محافظات هى (الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، الإسكندرية، المنيا، الوادى الجديد، أسوان، الأقصر، البحيرة)، بإجمالى (٥٨) مقعدا يتنافس عليها المرشحون داخل ٢٣٧٢ لجنة فرعية.

وأشار تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من

غرفة العمليات بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الجديدة، إلى انتظام عمليات التصويت ويتم التعامل بصورة سريعة مع أي مشكلات يتم رصدها بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية.

ووجهت منال عوض، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة المحافظين لسير العملية الانتخابية حتي انتهاء أعمال التصويت والعمل علي توفير كل سبل الراحة للناخبين وتقديم كافة التيسيرات لسلامتهم، ولا سيما من كبار السن وذوي الهمم.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات المركزية بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف العمليات ومراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات حتي موعد غلق اللجان مساء اليوم والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية وتنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة الوطنية للانتخابات وخروج العملية الانتخابية علي أفضل صورة ممكنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.