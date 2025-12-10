الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب فى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولي للانتخابات وعددها ٣٠ دائرة فى (١٠) محافظات هى (الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، الإسكندرية، المنيا،  الوادى الجديد، أسوان، الأقصر، البحيرة)، بإجمالى (٥٨) مقعدا يتنافس عليها المرشحون داخل ٢٣٧٢ لجنة فرعية.

انتخابات مجلس النواب 2025، غرفة عمليات مستقبل وطن تتابع التصويت بالدوائر الملغاة

انتخابات النواب 2025، إقبال الناخبين على لجنة هشام شتا بالعمرانية

وأشار تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من 
غرفة العمليات بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الجديدة، إلى انتظام عمليات التصويت ويتم التعامل بصورة سريعة مع أي مشكلات يتم رصدها بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية.

ووجهت منال عوض،  بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة  المحافظين لسير العملية الانتخابية حتي انتهاء أعمال التصويت والعمل علي توفير كل سبل الراحة للناخبين وتقديم كافة التيسيرات لسلامتهم، ولا سيما من كبار السن وذوي الهمم.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات المركزية بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف العمليات ومراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات حتي موعد غلق اللجان مساء اليوم والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية وتنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة الوطنية للانتخابات وخروج العملية الانتخابية علي أفضل صورة ممكنة.

