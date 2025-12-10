غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق إنبى فى دور المجموعات بـكأس عاصمة مصر بعد غد الجمعة.

قائمة غيابات الأهلي أمام إنبي



وتضم قائمة غيابات الأهلي أمام إنبي العديد اللاعبين، هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، مروان عطية، ياسر إبراهيم، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، إمام عاشور، بسبب تواجدهم مع منتخب مصر الأول.

ويغيب محمد علي بن رمضان لتواجده مع منتخب تونس.

كما يغيب كريم فؤاد للإصابة.

يبحث ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، مدى جاهزية محمد مجدي أفشة، ياسين مرعي، ومحمد شريف بعد انتهاء رحلتهم مع منتخب مصر الثاني الذي شارك في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي



ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي في تمام السابعة مساء الجمعة المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبي



تنقل قناة أون سبورت مباراة النادي الأهلى وانبي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

الثلاثاء 9 ديسمبر

فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – إستاد حرس الحدود (3-2)

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – إستاد هيئة قناة السويس (3-3)

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – إستاد 30 يونيو (6-1)

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة

زد × سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – استاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – استاد السلام الدولي

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مكافآت كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع مليون و500 ألف جنيه



أبطال كأس عاصمة مصر



فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.

