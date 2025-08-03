أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

آخر تطورات سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب بختام حركة تعاملات اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي لحظة بلحظة على مدار الساعة.

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلي.

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الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5260 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3940 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.

الذهب، فيتو

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

-المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

العيارات الشائعة

العُيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعا:

-عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.

-عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.

-عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.

-عيار 14: ظهر كخيار اقتصادي يناسب شرائح أوسع من المستهلكين.

الذهب، فيتو

تسعير الذهب في مصر

يتحدد سعر الذهب في السوق المصري بناءً على عدة عوامل:

-السعر العالمي للأوقية (الأونصة).

-سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

-تكاليف المصنعية التي تختلف من محل لآخر.

-العرض والطلب داخل السوق المحلي.

حركة البيع والشراء على الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

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الذهب، فيتو

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

الاستثمار في الذهب

جدير بالذكر يعد الاستثمار في الذهب من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما أن الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر ملاذًا آمنًا وقت الأزمات فى كل انحاء العالم، حيث زاد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحفظ المدخرات، خصوصًا بعد تقلب أسعار صرف الجنيه وارتفاع الأسعار.

مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع

انهت المؤشرات الرئيسية اولى جلسات شهر اغسطس بالمنطقة الخضراء ليحافظ المؤشر الرئيسى على منطقة الـ 34200 نقطة بقيادة الشرقية للدخان والمصرية للاتصالات، بينما معظم اسهم المؤشر الثلاثينى فى منطقة عرضية باحجام تداول اقل من المتوسط .

واضافت سليم قائلة: استطاع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة محدد الاوزان الاغلاق اعلى مستوى المقاومة الـ 10312 نقطة مدعوما بحراك نشط على اسهم الخبرية ونتائج الاعمال التى تظهر تباعا لتعطى اداء ايجابى لاداء الاسهم المضاربية.

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أحجام التداولات

هذا وقد جاءت أحجام التداولات فى معدلاتها أعلى من المتوسط لتسجل قيم التداولات 3.433 مليار جنيه باحجام تداول تخطت الـ 1.474 مليار سهم، ربحت منها 87 ورقة بينما انخفضت 91 ورقة وظلت على ثبات 39 ورقة فى اشارة استمرار وجود البائع بشكل واضح فى معظم الاسهم، ليسجل رأس المال السوقى 2.407 ترليون جنيه مصرى.

هذا ومن المتوقع استمرار الأداء العرضى خلال جلسات شهر أغسطس مع ظهور انتقائى للأسهم المضاربية والتى تقتنص فرص السيولة الشرائية لعدة جلسات، لذا ينصح بالاستفادة من تلك الارتفاعات لعمل متاجرات وتقليل الهامش الشرائى خلال الفترة الحالية.



حركة أبرز القطاعات في سوق المال

بالنظر للقطاعات السوق نجد أن القطاع العقارى لازال يتحرك بشكل عرضى، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بينما قطاع الأسمدة يشهد أداء مضاربى واضح يليه قطاع الاغذية ومواد البناء مشيرة الى انه من المتوقع ان يعيد المؤشر الرئيسى التجربة على 34500 نقطة والتى تمثل مستوى المقاومة الحالى على ان يكون الدعم عند 34000 – ثم 33700 نقطة مع مراقبة مستمرة لـ 33400 نقطة، كما ان مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة لديه مقاومة عند الـ 10500 نقطة على ان يكون الدعم عند الـ 10200 ثم 10150 نقطة مع مراقبة لمستوى الـ 10000 نقطة.

"أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

أنهى تحالف "أوبك+" عمليا التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، معلنًا اليوم الأحد زيادة جديدة في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية واضحة للتحول من دعم الأسعار إلى استعادة الحصة السوقية، في ظل توازن مستقر بين العرض والطلب العالميين.

تمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من خطة تقليص تدريجي لتخفيضات طوعية بلغت 2.2 مليون برميل نفط يوميًا، حيث سبق أن صادق التحالف في اجتماعاته السابقة على استعادة الكمية بالكامل.

ونفذت الدول الملتزمة بالتخفيضات الطوعية، وهي السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وعُمان، زيادات متتالية بوتيرة أسرع من المخطط الأصلي الذي كان يقضي بإضافة 137 ألف برميل شهريًا، لتصل إلى 411 ألف برميل يوميًا خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، قبل أن تتسارع إلى 548 ألف برميل في أغسطس.

الزيادة الجديدة في الإنتاج

وبحسب بيان صادر عن "أوبك"، اليوم، فإن الزيادة الجديدة في الإنتاج تأتي في ضوء "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط"، وستجتمع الدول الثماني مجددا في 7 سبتمبر لمراجعة وتقييم ظروف السوق.

من الهواجس إلى الأرباح

تأتي الزيادة الجديدة وسط تحسن في الطلب العالمي وانخفاض المخزونات، ما عزز دوافع "أوبك+" للتحرك باتجاه زيادة الإمدادات.

وبحسب "بلومبرج"، يبدو أن الوطأة المالية لقرار "أوبك+" المفاجئ بفتح صنابير النفط بدأت تتلاشى، في الوقت الراهن. إذ أن الأشهر التالية لإعلان التحالف عن زيادات إضافية في الإمدادات، جلبت قدرا من الارتياح.

ومع تعافي أسعار خام برنت إلى 70 دولارًا للبرميل وارتفاع حصص الإنتاج، ارتفعت القيمة الاسمية للإنتاج من 4 أعضاء رئيسيين في "أوبك" بمنطقة الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير. وبلغت هذه القيمة في شهر يوليو نحو 1.4 مليار دولار يوميًا، وفقًا لحسابات تستند إلى بيانات شركة "ريستاد إنرجي".

مرحلة تقييم السوق

رغم تحسن الطلب الصيفي واستعادة الخام بعض خسائره، لا تزال العقود الآجلة لخام "برنت" دون 70 دولارًا للبرميل، بانخفاض 6.7% منذ بداية العام.

كانت أسعار النفط تراجعت في أبريل الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، بعد إعلان مفاجئ من "أوبك+" بتسريع وتيرة تقليص التخفيضات، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن "يوم التحرير" وفرضه تعريفات جمركية على شركاء بلاده التجاريين.

ومع اكتمال إعادة الكمية الكاملة البالغة 2.2 مليون برميل يوميا إلى السوق، يتحول اهتمام السوق حاليًا إلى إمدادات أخرى معلقة تبلغ 1.66 مليون برميل يوميًا، من المتوقع أن تبقى خارج السوق حتى نهاية 2026.

ترى حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في "آر بي سي كابيتال"، أنه "مع تلاشي التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، يُتوقع أن يُوقف المنتجون مؤقتًا عمليات إعادة الإنتاج، بينما يعيدون تقييم أوضاع السوق والعوامل الاقتصادية الأوسع".

سيناريوهات إنتاج "أوبك+".. ومنافسيه

حذّرت مؤسسات مالية كبرى، مثل "ING" و"RBC"، من أن استمرار زيادة المعروض قد يؤدي إلى فائض في السوق بحلول الربع الأخير من العام، ما قد يضغط على الأسعار لتتراجع إلى مستويات عند منتصف الستينات بالدولار الأمريكي.

وبحسب خورخي ليون، المحلل في شركة "ريستاد" والموظف السابق في أمانة "أوبك": "بالنسبة لتحالف أوبك+، فإن بصيص الأمل يلوح في عام 2027، عندما يتباطأ نمو الإمدادات من خارج أوبك أو خارج أوبك+ بوتيرة حادة للغاية".

لكن شركة "وود ماكنزي" الاستشارية المتخصصة في شؤون الطاقة، تُقدّر في بيانات جديدة أن نمو الإمدادات النفطية من خارج "أوبك" -بقيادة دول مثل البرازيل وكندا وغيانا- سيتراجع بأكثر من 80% بين العام الحالي و2027، ليقترب من التوقف التام بحلول ذلك العام. بما يؤشر إلى أن خطوة "أوبك+" بإعادة الإمدادات إلى السوق يُرجّح أن تحمل مكاسب مستقبلية للتحالف على المدى الطويل.

وزير الخارجية ورئيس الرقابة المالية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشترك

شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار مبادرة "تأمينك في مصر"، وذلك اليوم الأح

أهداف البروتوكول

ويهدف البروتوكول إلى توفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، في إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعًا من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو (2025).

ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة تعزز من رعاية الدولة لأبنائها بالخارج، وترسخ التزام مؤسساتها بتوفير الحماية الاجتماعية والتأمينية لكافة المواطنين، في ضوء اهتمام الدولة بتمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.

ومن أهم أدوات تنفيذ ذلك توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.

وتتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلًا من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا.

وطبقًا لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في”الوقائع المصرية”، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.

تحملات المجمعة

كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.

بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقًا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.

الثروة الداجنة تكشف أسباب انخفاض أسعار الفراخ في الأسواق

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية انخفاضات ملحوظة، ليباع سعر الكيلو من 68 إلى 105 جنيهات في المحال التجارية، وفقًا لرصد البوابة الحكومة لأسعار السلع المحلية والعالمية.

فما هي أسباب انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق؟

سعر الفراخ اليوم

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق، إذ يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم نحو 63 جنيهًا في المزرعة.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

أسباب انخفاض أسعار الفراخ في السوق المحلي

وأوضح « السيد» لـ «فيتو» أن أسعار الدواجن واصلت الانخفاض في السوق المحلي، وهي فترة امتدت بعد عيد الأضحى، مرجعًا أسباب انخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلي إلى الزيادة الكبيرة في المعروض منها، وتحكم آليات العرض والطلب في تحديد أسعار الفراخ في السوق.

سعر الفراخ اليوم

استمرار انخفاض سعر الدواجن خطر يهدد الصناعة

وجدد رئيس شعبة الثروة الداجنة تحذيره من استمرار هبوط أسعار الدواجن إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج، مما يمثل خطرا كبيرا على منتجي الدواجن ويهدد الصناعة.

سعر الفراخ اليوم

أهمية تدخل الحكومة عند ارتفاع أسعار الدواجن لدعم المواطنين

كما شدد على أهمية تدخل الحكومة عند ارتفاع أسعار الدواجن لدعم المواطنين من خلال طرح المنتجات بأسعار أقل عبر منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتحملها فارق التكلفة.

سعر الفراخ اليوم

ضرورة فتح منافذ حكومية بنظام البيع المباشرة من المنتج للمستهلك

وعن أهم المقترحات لضمان خفض أسعار الدواجن في السوق المحلي؛ طالب «السيد» بضرورة فتح منافذ حكومية بنظام البيع المباشرة من المنتج للمستهلك، والهدف منها إلغاء الحلقات الوسيطة التي معها ستقل التكلفة، الأمر الذي يتيح للمواطن الشعور الحقيقي بانخفاض الأسعار.

سعر الفراخ اليوم

أهمية أن تعكس أسعار السلع بصفة عامة وفرة الإنتاج

وأشار إلى أهمية أن تعكس أسعار السلع بصفة عامة وفرة الإنتاج مع حماية المنتجين من الخسائر، مشددًا على أهمية استمرار الاستقرار وزيادة الصادرات خاصة وأن مصر لديها جميع الإمكانات الفنية والرقابية للوفاء بجميع المتطلبات في السوق العالمي.

بتخفيضات تصل إلى 194 ألف جنيه، تراجع أسعار سيارات جيتور خلال أغسطس

استقبلت سيارات جيتور مطلع شهر أغسطس الجاري بتراجع في أسعار الموديلات، بتخفيضات غير مسبوقة تصل إلى 194 ألف جنيه على بعض الطرازات مقارنةً بالموديلات السابقة.

الأسعار الجديدة لسيارات جيتور في السوق المحلي

وينعكس ذلك على نسب المبيعات، وجاءت الأسعار الجديدة لسيارات جيتور في السوق المحلي على النحو التالي:

جيتور X70 Plus المجمعة محليًا موديل 2025 تُعرض بسعر يبلغ 1,130,000.

جيتور X90 Plus Facelift موديل 2025 بسعر 1,470,000 جنيه.

جيتور X90 Plus Facelift موديل 2026 بسعر 1,520,000 جنيه.

جيتور داشينج فئة Comfort موديل 2026 بسعر 1,155,000 جنيه.

جيتور داشينج 1.5 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,250,000 جنيه.

جيتور داشينج 1.6 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,415,000 جنيه.

جيتور T1 موديل 2026 بسعر 1,695,000 جنيه.

جيتور T2 موديل 2026 بسعر 1,865,000 جنيه.

اتحاد الشركات المصرية يحدد آليات التأمين البحري المستدام

يُعد التأمين البحري المستدام نهجًا متطورًا للعمل التأميني في البيئة البحرية، حيث لا يقتصر على التقييم التقليدي للمخاطر، بل يُدمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن عملية الاكتتاب. وهذا يعني أن شركات التأمين لا تكتفي بدراسة الجوانب المالية المرتبطة بمشروعات الشحن أو التطوير الساحلي، بل تنظر أيضًا إلى التأثيرات المحتملة على النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية.

ففي حين تركز وثيقة التأمين البحري التقليدية على عوامل مثل عمر السفينة، وحالتها الفنية، وقيمة البضائع ومسار الرحلة لتقدير احتمالات الحوادث أو التأخير أو فقدان الشحنة، فإن التأمين البحري المستدام يتسع نطاقه ليشمل عناصر مثل كفاءة استهلاك الوقود، ونظم إدارة النفايات، والالتزام بالتشريعات البيئية العالمية. كما يتضمن تقييم احتمالات تسرب المواد النفطية، أو الإضرار بالشعاب المرجانية، أو التأثير على مناطق الصيد في حال وقوع حادث. ويقوم هذا المفهوم على إدراك شامل للأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المترتبة على الأنشطة البحرية.

وحدد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية آليات التأمين البحري المستدام.

و لفهم التأمين البحري المستدام، من المهم إدراك الوعي المتزايد بالتحديات البيئية التي تواجه بحارنا ومحيطاتنا. فقضايا مثل تغير المناخ، والتلوث البلاستيكي، والصيد الجائر ليست مجرد مخاوف بيئية، بل تُشكل أيضًا مخاطر اقتصادية جسيمة. على سبيل المثال، يمكن أن يُلحق ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر الجوية المتطرفة الضرر بالبنية التحتية الساحلية ويُعطّل مسارات الشحن، مما يؤدي إلى زيادة مطالبات التأمين. وبالمثل، يمكن أن يؤثر انخفاض مخزون الأسماك على سبل عيش المجتمعات الساحلية وربحية أساطيل الصيد.



التأمين البحري المستدام: آلية لتعزيز السلوك البيئي المسؤول:



يسعى التأمين البحري المستدام إلى التصدي للتحديات البيئية التي تواجه القطاع البحري من خلال تشجيع السلوك المسؤول وتبني ممارسات أكثر استدامة. ويتم ذلك عبر مجموعة من الآليات التي تربط بين التغطية التأمينية والأداء البيئي، من أبرزها:

التسعير القائم على المخاطر: منح خصومات في الأقساط للشركات التي تعتمد تقنيات صديقة للبيئة وممارسات تشغيلية مستدامة.

شروط التغطية: اشتراط التزام المؤمن لهم بمعايير بيئية محددة أو تطبيق أفضل الممارسات البيئية.

استراتيجيات الاستثمار: توجيه الاستثمارات نحو المشاريع والشركات التي تسهم في حماية النظام البيئي البحري.

ويرتكز هذا التوجه على مبدأ أساسي يتمثل في المواءمة بين أنشطة التأمين واستدامة البيئة البحرية ومرونتها على المدى الطويل، مما يتطلب تجاوز الدور التقليدي للتأمين كأداة لإدارة المخاطر المالية، ليصبح شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل مستدام للمحيطات والمجتمعات الساحلية.



مميزات التأمين البحري المستدام مقارنة بالنهج التقليدي

تقييم المخاطر البيئية : يتضمن ذلك تقييمًا مفصلًا للتأثيرات البيئية المحتملة للنشاط البحري، بما في ذلك التلوث، وتدمير الموائل، ومساهمات تغير المناخ.

تقييم الأثر الاجتماعي :يركز هذا على آثار الأنشطة البحرية على المجتمعات الساحلية، بما في ذلك العمالة وسبل العيش والتراث الثقافي.

اعتبارات الحوكمة : وتتضمن هياكل وممارسات الحوكمة في الشركات العاملة في القطاع البحري، وضمان الشفافية والمساءلة والامتثال للوائح.

إشراك أصحاب المصلحة : يتضمن ذلك المشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة، مثل المنظمات البيئية والمجتمعات الساحلية والوكالات الحكومية، لفهم مخاوفهم ودمج وجهات نظرهم في قرارات التأمين.

اتخاذ القرارات بناءً على البيانات : يعتمد ذلك على البيانات القوية والتحليلات لتقييم المخاطر ومراقبة الأداء وتتبع التقدم نحو أهداف الاستدامة.

ومن خلال دمج هذه العناصر، يهدف التأمين البحري المستدام إلى إنشاء نهج أكثر شمولًا ومسؤولية لإدارة المخاطر في البيئة البحرية.

فوائد التأمين البحري المستدام

يوفر اعتماد التأمين البحري المستدام فوائد عديدة لجميع أصحاب المصلحة:

-بالنسبة لشركات التأمين :يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز السمعة، وجذب المستثمرين المسؤولين اجتماعيًا، وتقليل المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأضرار البيئية وتغير المناخ.

-بالنسبة لحاملي الوثائق : يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أقساط التأمين، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز صورة العلامة التجارية.

-بالنسبة للبيئة : يمكن أن يحفز السلوك المسؤول، ويعزز الممارسات المستدامة، ويساهم في حماية النظم البيئية البحرية.

-بالنسبة للمجتمعات الساحلية : يمكن أن يدعم سبل العيش، ويحمي التراث الثقافي، ويعزز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات البيئية.

البنك المركزي يستقبل وفدا كينيا للتعاون فى مجال الأمن السيبراني

في ضوء الجهود المصرية المستمرة لتعزيز التعاون مع الأشقاء من الدول الإفريقية في كافة المجالات، استقبل البنك المركزي المصري وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي الكيني في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام لقطاع الأمن السيبراني ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا إقليميًا رائدًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

تهدف زيارة الوفد الذي يضم 5 متخصصين من مركز عمليات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي (BS-SOC) التابع للبنك المركزي الكيني إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الأمن السيبراني، والتعرف على التجربة المصرية المتميزة في بناء وتشغيل مراكز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).

وصرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "توالي زيارات البنوك المركزية الإفريقية للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال الدقيق، يعكس ريادة البنك المركزي المصري التي اكتسبها في مجال الأمن السيبراني، والتي تتواكب مع التهديدات الأمنية السيبرانية المتصاعدة عالميًا، بما يدعم القدرات الوطنية لاستيعاب التكنولوجيات المستحدثة والتوسع في استخدامها".

وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن "مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) يقدم نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي في تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني، ويلعب دورًا هامًا في التنسيق مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية التي يتزايد استخدامها بشكل مطرد لتهديد اقتصاد العديد من الدول".

وقد تناولت الزيارة استراتيجيات الكشف عن التهديدات الأمنية والتعامل معها، وأحدث طرق وآليات الاختراقات الأمنية لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى آليات امتثال المؤسسات المالية لأفضل أطر ومعايير الأمن السيبراني المطبقة عالميًا، وكذلك آليات إصدار التصاريح اللازمة لتطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول التقنية، بما يدعم جهود التحول الرقمي الآمن واستقرار الأسواق المحلية والإقليمية.

اتخاذ البنك المركزي الكيني الخطوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية متكاملة

وجاءت الزيارة في إطار رغبة الجانب الكيني في الاستفادة من خبرة البنك المركزي المصري في تخصيص وتنفيذ استراتيجية للأمن السيبراني وآليات تطبيقها، لا سيما في إطار اتخاذ البنك المركزي الكيني حاليًا الخطوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية متكاملة، والعمل عليها خلال الأعوام المقبلة لإنشاء منظومة متكاملة للأمن السيبراني في كينيا اقتداءً بما قام به البنك المركزي المصري، بدءًا من تأسيس وتشغيل مركز متخصص لحوادث الأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، إلى جانب وضع إطار تنظيمي للأمن السيبراني يتم تحديثه من وقت إلى آخر لرفع الجاهزية والمساعدة في التحسين المستمر لضوابط الأمن السيبراني وكذلك العمل على مراجعة ضوابط تأمين التطبيقات وأنظمة التكنولوجية الرقمية قبل التصريح باستخدامها.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.407 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 34272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 42188 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 15394 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 10312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 13899 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت بختام تعاملات الخميس الماضى، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 42021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 15359 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13807 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3496 نقطة.

بنك الكويت المركزي: ارتفاع المعروض النقدي إلى 137.2 مليار دولار في يونيو

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، عن ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.5% ليصل إلى 41.9 مليار دينار كويتي (137.26 مليار دولار) في يونيو الماضي على أساس شهري.

وذكرت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في يونيو الماضي، بنسبة 0.4% لتصل إلى 38.4 مليار دينار.

ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية

أضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 2.4% لتبلغ 1.8 مليار دينار، فيما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار، ممثلا بسندات «المركزي»، بنسبة 7.5% إلى 1.2 مليار دينار.

كما أوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 1.4% في يونيو الماضي إلى 97.2 مليار دينار، فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 2% إلى 14.5 مليار دينار.

تراجع الودائع لدى المركزي الكويتي

وذكرت أن الودائع لأجل لدى «المركزي» انخفضت في يونيو الماضي بنسبة 6.7% إلى 700 مليون دينار، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 1.2% إلى 59.7 مليار دينار، مبينة أن تمويل الواردات الكويتية ارتفع بنسبة 0.1% إلى 734.7 مليون دينار، بينما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.2% إلى 306.2 فلس.

ويُقصد بعرض النقد في معناه الضيق حجم العمليات الجارية، ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية، والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب، فيما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع، إضافة إلى النقود الجارية، حسابات ودائع لأجل وحسابات التوفير.

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