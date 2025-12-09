بالأسماء، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

18 حجم الخط

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة.

عضوية مجلس الإدارة

يأتي المجلس بعضوية كلا من

أولًا: أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة وهم:

• نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق.

• نائب رئيس مجلس الإدارة لمنتجات التجزئة.

• مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية.

ثانيًا: المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الأعضاء ذوى الخبرة



ثالثًا: أعضاء من ذوى الخبرة وهم

• نهال كمال حسنين

• رامى أحمد عادل محمد أبو النجا

• د.نهى عدلى محمد عبد الرحمن

• عمر محمد عبد العزيز خطاب

• نيفين على فائق صبور

• محمد فريد صالح

• نيفين عصام الدين حسن جامع.

• المهندس محمود عبده بدوى بدوى إبراهيم

• سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفى

رابعًا: ممثل النقابة العامة للبريد.

يعمل بهذا القرار الذى أصدره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اعتبارًا من تاريخ صدوره لمدة عام.

