افتتاح المرحلة الأولى من برنامج إدارة المشروعات المتكامل بدمياط

افتتحت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بالإنابة عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي "إدارة المشروعات والبرامج المتكاملة" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمياط بحضور أحمد محمد صبري مدير مشروعات التطوير المؤسسي.

التعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات

يأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برعاية المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، ومن خلال قطاع التطوير المؤسسي تحت إشراف نائب الوزير المهندسة غادة لبيب، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتنمية قدراتهم الرقمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تحقيق إدارة رشيدة للموارد وتطوير الأداء الحكومي.

تدريب 25 موظفًا في المرحلة الأولى

تستهدف المرحلة الأولى للبرنامج تدريب 25 موظفًا من ديوان عام المحافظة والمديريات المختلفة، بهدف تمكينهم من إدارة المشروعات بأسس علمية وتطبيقية حديثة وفق منهجيات الـ PMP، بما يساهم في رفع كفاءة العمل الإداري وتعزيز قدرة العاملين على التخطيط والمتابعة وتحقيق الأهداف المؤسسية.

نائب المحافظ: تنمية القدرات حجر الأساس للتطوير

أكدت المهندسة شيماء الصديق أهمية البرامج التدريبية المتخصصة في دعم التحول الرقمي داخل المحافظة، مشيرة إلى أن بناء كوادر مؤهلة يمتلكون أدوات الإدارة الحديثة يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق أداء حكومي متطور يلبي احتياجات المواطنين ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.



