الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح المرحلة الأولى من برنامج إدارة المشروعات المتكامل بدمياط

افتتاح المرحلة الأولى
افتتاح المرحلة الأولى من برنامج إدارة المشروعات المتكامل بدم
18 حجم الخط

 

افتتحت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بالإنابة عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي "إدارة المشروعات والبرامج المتكاملة" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمياط بحضور أحمد محمد صبري مدير مشروعات التطوير المؤسسي.

 

التعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات

يأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برعاية المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، ومن خلال قطاع التطوير المؤسسي تحت إشراف نائب الوزير المهندسة غادة لبيب، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتنمية قدراتهم الرقمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تحقيق إدارة رشيدة للموارد وتطوير الأداء الحكومي.

 

افتتاح المرحلة الأولى من برنامج إدارة المشروعات المتكامل بدمياط
افتتاح المرحلة الأولى من برنامج إدارة المشروعات المتكامل بدمياط


 

تدريب 25 موظفًا في المرحلة الأولى

تستهدف المرحلة الأولى للبرنامج تدريب 25 موظفًا من ديوان عام المحافظة والمديريات المختلفة، بهدف تمكينهم من إدارة المشروعات بأسس علمية وتطبيقية حديثة وفق منهجيات الـ PMP، بما يساهم في رفع كفاءة العمل الإداري وتعزيز قدرة العاملين على التخطيط والمتابعة وتحقيق الأهداف المؤسسية.

 

نائب المحافظ: تنمية القدرات حجر الأساس للتطوير

أكدت المهندسة شيماء الصديق أهمية البرامج التدريبية المتخصصة في دعم التحول الرقمي داخل المحافظة، مشيرة إلى أن بناء كوادر مؤهلة يمتلكون أدوات الإدارة الحديثة يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق أداء حكومي متطور يلبي احتياجات المواطنين ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البرامج التدريبية المتخصصة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط تكنولوجيا المعلومات دعم التحول الرقمي رؤية مصر 2030 لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا محافظ دمياط

مواد متعلقة

استكمال أعمال رد الشيء لأصله بشارع وزير في دمياط

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية نظام قديم

أخبار مصر اليوم: الوطنية للانتخابات تحدد موعد الطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.. كليات تقبل من 55% لطلاب المرحلة الثالثة.. والأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا

الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية

لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة

رابط تنسيق الثانوية العامة، كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2025

تنسيق الجامعات 2025، الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025، الأماكن الشاغرة للشعبة العلمية "نظام حديث"

الأكثر قراءة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

نفخر بالمصريين، ملياردير إماراتي يوجه رسالة لمصر للطيران بعد أزمة إيرباص

انقلاب ميكروباص وتصادم أتوبيس ووفاة عامل بصحراوي المنيا نتيجة الأمطار

غيابات بالجملة، تشكيل منتخب الأردن أمام مصر بكأس العرب

لم أذهب لـ تل أبيب في حياتي، نجيب ساويرس يعلق على مزاعم زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية للتحصين من الحسد

في ذكرى وفاته، فتوى للشيخ عطية صقر عن "اسم الله الأعظم" وأسرار الأسماء الحسنى

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads