محافظات

محافظ الدقهلية ووزير الاتصالات يفتتحان مكتب بريد المنصورة بعد تطويره

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكتب بريد المنصورة الرئيسى، بعد تطويره وتزويده بأحدث الحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات البريدية والحكومية والمالية، من بينها خدمات الشهر العقارى، إضافة إلى خدمات مصر الرقمية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وكان فى استقبالهما الأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

 

محافظة الدقهلية تضم 317 منفذا بريديا 

جدير بالذكر أن محافظة الدقهلية تضم 317 منفذا بريدا بالإضافة إلى 220 ماكينات صراف آلى "ATM" منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة مقسمة على منطقتية بريد وهما منطقة بريد شمال الدقهلية، ومنطقة بريد جنوب الدقهلية، حيث تضم منطقة بريد شمال الدقهلية 202 منفذ تتضمن 193 مكتب بريد إلى جانب سيارتي بريد متنقلة وكشك بريدى، بالإضافة إلى 6 منافذ تقع داخل مجمعات «حياة كريمة» فضلًا عن 127 ماكينة صراف آلى "ATM"

 اما منطقة بريد جنوب الدقهلية فتشمل 115 مكتب بريد، بالإضافة إلى سيارتي بريد متنقلتين، إلى جانب 93 ماكينة صراف آلى "ATM"، ويأتى هذا الانتشار الواسع لمنافذ البريد ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية المتكاملة التى تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكينهم من الحصول على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر.

تفاصيل مكتب البريد المزود بالصراف الآلي 

ويقع مكتب بريد المنصورة الرئيسى بشارع الثانوية على مساحة 150 مترًا مربعًا، ويضم 10 شبابيك، ومزود بماكينة صراف آلى، كما تم تزويد المكتب بجهاز كيوماتيك "النداء الآلي" لتنظيم الخدمة.

