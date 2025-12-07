وزير الاتصالات يبحث مع رئيس الأعلى للإعلام آفاق التعاون المشترك

18 حجم الخط

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث آفاق التعاون بين وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

تطوير بيئة إعلامية

استعرض الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بما يضمن تطوير بيئة إعلامية ورقمية مواكبة للمستحدثات التكنولوجية وأكثر التزاما بالأطر التنظيمية، وكذلك آليات التعامل مع المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى فى ضوء التحديات المتزايدة المرتبطة بالمحتوى الرقمي، وتم التأكيد على أهمية وضع أطر واضحة لصون حقوق الملكية الفكرية عبر الفضاء الإلكترونى.

المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"

وفي سياق آخر، أكد الدكتور عمرو طلعت، على أهمية المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون" فى إعداد كوادر شابة مؤهلة تمثل ركيزة اساسية لبناء مصر الرقمية، موضحا أن المبادرة لجميع الشباب من الجنسين، من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، ومن كافة محافظات مصر.



تفاصيل مبادرة الرواد الرقميون

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الدراسة ستتضمن برامج متعددة، تشمل الدبلوم المكثف، والدبلوم المتخصص، والماجستير المهنى، والماجستير الأكاديمى، كما تشمل مجموعة شاملة من المهارات التقنية والشخصية واللغوية والحياتية والقيادية، بالإضافة إلى مهارات العمل الحر (freelancing).

ومبادرة الرواد الرقميون هى منحة تدريبية مجانية بالكامل يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، وبالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية وكذلك الشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات الدولية.

