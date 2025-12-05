الجمعة 05 ديسمبر 2025
خارج الحدود

مسيرات مجهولة تثير الرعب قرب طائرة زيلينسكي أثناء زيارته أيرلندا (فيديو)

طائرة الرئيس الأوكراني
طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيتو
رصدت البحرية الأيرلندية ما يصل إلى 5 طائرات مسيرة تحلق بالقرب من مسار طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لدى وصوله في زيارة دولة إلى أيرلندا يوم الإثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "آيريش تايمز" الخميس أن عملية الرصد أثارت استنفارًا أمنيًّا واسعًا وسط مخاوف من أنها محاولة للتدخل في مسار الرحلة، إلا أن مصادر لم تُذكر أسماؤها أكدت إن الطائرة، التي وصلت قبل موعدها بقليل، لم تكن معرضة للخطر.

ووصل الوفد الأوكراني في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين، وغادر في وقت متأخر من اليوم التالي في إطار رحلة للمساعدة في حشد الدعم الأوروبي لكييف في الوقت الذي تواصل فيه روسيا حربها على أوكرانيا.

وأدت توغلات الطائرات المسيرة، التي لم يُكشف عن الجهة المسؤولة عنها حتى الآن، إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية في أوروبا في الآونة الأخيرة.
ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، هذه التوغلات بأنها "حرب متعددة الوسائل".

وذكر تقرير لصحيفة "التلغراف" البريطانية، في سبتمبر الماضي، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس إنشاء ما يسمى بـ"جدار الطائرات المسيرة" كخط دفاع جوي متعدد الطبقات يشمل رادارات وكاميرات وأنظمة اعتراض، عقب تكرار تحليق طائرات مسيرة فوق مطارات في الدنمارك والنرويج ومناطق أخرى من دول الاتحاد.

وأشار التقرير، إلى أن التحدي أمام أوروبا يكمن في سرعة التنفيذ لمواجهة الهجمات المتزايدة داخل أراضيها.

