وزير الإنتاج الحربي: حققنا أرباحا غير مسبوقة خلال 3 سنوات لم نشهدها منذ 30 عاما

كشف المهندس محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي، أن الوزارة حققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة أرباحًا غير مسبوقة لم تشهدها منذ نحو 30 عامًا، ما يعكس التطور الكبير في أداء القطاع وقدرته على المنافسة محليًّا ودوليًّا.

وأضاف أن الوزارة تمتلك عقود تصدير ممتدة لعامين مقبلين، ما يعكس القوة الصناعية والقدرة على التوسع في الأسواق الخارجية.

ابتكارات دفاعية جديدة لتعزيز القدرات الوطنية

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، خلال حوار خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، أن كل منتج تصنعه الوزارة يحمل هدفًا واضحًا واسمًا يعبر عن وظيفته.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الابتكارات، مركبة "ردع 300" التي استغرق تطويرها عامًا ونصف، والتي قادرة على إطلاق صواريخ موجهة يصل مداها إلى 300 كيلومتر، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وتعميق الاعتماد على الإنتاج المحلي المتطور.

إنتاج الصلب المدرع المحلي يدعم الاقتصاد الوطني والتصدير

أكد الوزير أن إنتاج الصلب المدرع محليًّا مكَّن مصر من تغطية احتياجاتها بالكامل مع التوسع في التصدير للخارج، ما يساهم في توفير عملة صعبة للدولة. وأشار إلى أن التصنيع المحلي يوفِّر بين 20% و25% من تكلفة الشراء من الخارج، ما يعكس جدوى الاعتماد على الصناعة الوطنية في القطاعات الدفاعية.

معرض "إيديكس 2025": منصة للابتكار والتحول الصناعي

وأوضح أن معرض إيديكس 2025" نجح في تحقيق أهدافه كمنصة هامة للعارضين والزائرين، مؤكدًا أن ما عرضته مصر من تقنيات ومعدات حديثة يعكس طفرة جادة في تطوير الصناعات الدفاعية، ويبرز التحول نحو الإنتاج المحلي المتطور القادر على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا.

