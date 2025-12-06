السبت 06 ديسمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع البتلو 55 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم السبت، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 427 جنيهًا للكيلو

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: من 400 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 420 جنيها للكيلو

التغيير: ارتفاع 28 جنيها

نطاق السعر: من 400 إلى 450 جنيهًا

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 429 جنيها

التغيير: ارتفاع 3 جنيهات

نطاق السعر: 380 – 480 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 441 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 55 جنيهًا

نطاق السعر: 400 – 480 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 388 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 34 جنيها

نطاق السعر: 365 – 400 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 392 جنيها

التغيير: انخفاض 22 جنيها

نطاق السعر: 350 – 420 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 402 جنيه

التغيير: انخفاض 50 قرشًا

نطاق السعر: 365 – 420 جنيهًا للكيلو

