من فوق ظهر الحصان، احتفالات مرشحين مستقلين في إطسا بالفيوم بعد نتائج الحصر العددي (صور)

18 حجم الخط

امتطى النائب المحتمل لمركز إطسا بالفيوم، حسام خليل، ظهر حصان وطاف به ليلًا وسط الشوارع يحيط به أنصاره بعد أن أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا نتيجة الحصر العددي للأصوات الناخبين رسميًّا، وحصل على ثان أكثر المرشحين أصواتًا بعد مصطفى البنا.

وتعيش إطسا حالة من السعادة بعد إعلان نتائج الحصر العددي لتقدم المرشحين المستقلين في أعداد أصوات الناخبين ضد مرشحين من تحالف الأحزاب، في مفاجأة مدوية بمحافظة الفيوم.

النتيجة النهائية للحصر العددي للأصوات

وجاء إعلان الحصر العدد للأصوات بدائرة مركز اطسا بالفيوم، عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 733321 ناخبًا، منهم 3831 صوتًا باطلًا، لتصبح الأصوات الصحيحة 69490 صوتًا، حصل على أعلى الأصوات النائب المحتمل مصطفى البنا 40031 صوتًا، تلاه خليل 37875 صوتًا، وجاء بعدهما بأقل من نصف عدد الاصوات الصحيحة مرشحا تحالف الأحزاب ياسر سلومة وحصل علي 31831 صوتًا، وأكرم شعث وحصل على 29242 صوتًا، وبعد إضافة أصوات الناخبين في الخارج من المرجح فوز المستقلين بالمقعدين.

الماخبون المقيدون بجداول الانتخابات بالفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخب، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركز انتخابى يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الاربع

تم تقسيم محافظة الفيوم الى 4 دوائر انتخابية ,يتنافس في الدائرة الأولى التي تضم قسم أول وثانٍ ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم 18 مرشحًا 11 مستقلًّا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا تجري فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، مرحلة الي يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشحًا 15 مستقلًّا و7 من الاحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز ابشواى ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز ابشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

ويبلغ اجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة في الانتخابات 19 مقعدًا منهم 9 في القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.