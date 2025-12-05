لم ينجح أحد، نتائج الحصر العددي بالدائرة الرابعة في إبشواي بالفيوم

18 حجم الخط

أعلن المستشار سعيد خاطر رئيس الدائرة الرابعة مركز أبشواي بالفيوم، وتضم أبشواي ويوسف الصديق، أن الحصر العددي للأصوات يشير إلى أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 97625 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 7074 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة، 90551 صوتًا.

وأوضح أن الحصر العددي للمرشحين جاء كالتالي:

يوسف الشاذلي 43821 صوتًا.

علاء العمدة 41730 صوتًا.

مصطفي مؤمن 31717 صوتًا.

علي عبدالحفيظ علي 21864 صوتًا.

إبراهيم عبدالواحد 16088 صوتًا.

محمد تعيلب 25882 صوتًا.

وبهذا لم يتعد أي منهم معدل 50% +1 وعليه تجري الإعادة بين “العمدة ومؤمن وتعليب”.

الناخبون المقيدون بجداول الانتخابات بالفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخبًا، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية في 284 مركزًا انتخابيًّا يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحًا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الأربع

تم تقسيم محافظة الفيوم الى 4 دوائر انتخابية ,يتنافس فى الدائرة الأولى التي تضم قسم أول وثان ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم 18 مرشحًا 11 مستقلًّا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا تجرى فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف، والدائرة الثالثة والتي تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، مرحلة إلى يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشحًا 15 مستقلًَّا و7 من الاحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز ابشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الاحزاب.

ويبلغ إجمالي المقاعد المخصصة للمحافظة في الانتخابات 19 مقعدًا منهم 9 في القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

