الحصر العددي، نشوى الديب قريبة من خوض جولة الإعادة في دائرة إمبابة

أظهر الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين بدائرة إمبابة اقتراب المرشحة نشوى الديب من خوض جولة الإعادة في الدائرة التي كان مبين الدوائر التي ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجتها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتواصل اللجنة العامة للانتخابات فرز بقية الأصوات تمهيدا لإعلان الحصر العددي لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وجرت انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط، يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر في الداخل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر، وبالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة إن وجدت يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.

