الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 14 مسجدا في 12 محافظة

18 حجم الخط

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله ﷻ بافتتاح 14 مسجدًا اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م، حيث تم إحلال وتجديد 9 مساجد، وصيانة وتطوير 5 مساجد.

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 338 مسجدًا من بينها 257 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و81 مسجدًا صيانة وتطويرًا



وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13827 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 24 مليارًا و282 مليون جنيه.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:



محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد جنيدي بقرية ٧ – مركز إدكو، والمسجد الكبير بقرية محمد عبد الوهاب بالنوبارية – مركز أبو المطامير.



محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد صالح مفتاح الحنبولي بقرية الغرق – مركز إطسا، ومسجد الرحمن بعزبة الشاعت بقرية فانوس – مركز طامية.



محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد آل عرابي بقرية الدقونة بالقرعان – مركز جرجا.



محافظة أسوان:

تم إحلال وتجديد مسجد الزبير بن العوام بنجع العرب بنصر النوبة – مركز كوم أمبو.



محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد الزيات بقرية ساحل دجوي – مركز بنها.



محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد عفان بقرية نجريج – مركز بسيون.



محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد مبارك بقرية عرب بني صالح – مركز أطفيح.



محافظة بني سويف:

تم صيانة وتطوير مسجد التوبة – مركز الفشن.



محافظة المنيا:

تم صيانة وتطوير مسجد العتيق بقرية منشأة دعبس – مركز أبو قرقاص.



محافظة الإسماعيلية:

تم صيانة وتطوير مسجد الصحابة بعزبة أبو منصور – مركز أبو صوير.



محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد الحمامصة بقرية العشي – مركز الزينية.



محافظة كفر الشيخ:

تم صيانة وتطوير مسجد عباد الرحمن بقرية إبشان – مركز بيلا.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله ﷻ وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله ﷻماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.