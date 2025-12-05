مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات كأس العرب

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مباريات كاس العرب.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

عمان والمغرب - 16:30 مساء - قناة بي إن سبورت المفتوحة وأبو ظبي الرياضية.

جزر القمر والسعودية - 30:20 مساء - قناة بي إن سبورت المفتوحة وأبو ظبي الرياضية.

مواعيد مباريات الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

ريال اوفييدو ومايوركا - 22:00 مساء - قناة بي إن سبورت إتش دي 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

بريست وموناكو - 20:00 مساء - قناة بي إن سبورت إتش دي 4

ليل ومارسيليا - 22:00 مساء قناة بي إن سبورت إتش دي 5

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ماينز ومونشنجلادياخ - 21:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري التركي

جالاتا سراي وسامسون سبور - 19:00

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

بنفيكا وسبورتنج لشبونة - 22:15

مواعيد مباريات كاس الاتحاد الانجليزي

سالفورد سيتي وليتون اورينت - 21:30

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام غدًا السبت 6 ديسمبر على إستاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضًا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.