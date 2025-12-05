الجمعة 05 ديسمبر 2025
خارج الحدود

ابتلعها" لص"، استعادة قلادة مستوحاة من أحد أفلام جيمس بوند

صورة للقلادة التي
صورة للقلادة التي تمت استعادتها، فيتو
قالت شرطة نيوزيلندا، التي أمضت ستة أيام في مراقبة كل حركة أمعاء لرجل متهم بابتلاع قلادة مستوحاة من أفلام جيمس بوند من متجر مجوهرات، يوم الجمعة، إنها استعادت القلادة المزعومة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن القلادة البالغ قيمتها 33 ألف دولار نيوزيلندي (19 ألف دولار أمريكي) تم استردادها من الجهاز الهضمي للرجل مساء الخميس بطرق طبيعية، ودون الحاجة لتدخل طبي.

 

قلادة أخطبوط مرصعة بالجواهر

يشار إلى ان الرجل، 32 عامًا، والذي لم يكشف عن هويته، محتجز لدى الشرطة منذ أن زعم أنه ابتلع قلادة الأخطبوط المرصعة بالجواهر في متجر بارتريدج للمجوهرات بمدينة أوكلاند في 28 نوفمبر، وتم القبض عليه داخل المتجر بعد دقائق من السرقة المزعومة.

فيلم جيمس بوند “أوكتوبوسي”

وكانت المسروقات عبارة عن قلادة على شكل بيضة فابرجيه محدودة الإصدار ومستوحاة من فيلم جيمس بوند لعام 1983 "أوكتوبوسي".

ويدور جزء أساسي من حبكة الفيلم حول عملية تهريب مجوهرات تتضمن بيضة فابرجيه مزيفة.

وأظهرت صورة أقل بريقًا قدمتها شرطة نيوزيلندا يوم الجمعة يدا مرتدية قفازًا وهي تحمل القلادة المستعادة، التي كانت لا تزال متصلة بسلسلة ذهبية طويلة مع بطاقة سعر سليمة.

وقال متحدث إن القلادة والرجل سيبقيان في حوزة الشرطة.

ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام محكمة مقاطعة أوكلاند في 8 ديسمبر الجاري. 

وقد مثل أمام المحكمة لأول مرة في 29 نوفمبر.

