اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة بتروجيت وبيراميدز في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة أوسكار رويز، أسماء طاقم حكام مباراة بيراميدز وبتروجيت في اللقاء المحدد لها مساء غد السبت، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 10 في دوري القسم الأول "دوري نايل".

طاقم حكام مباراة بتروجيت وبيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت بالدوري الممتاز

ويلتقي فريقا بتروجيت وبيراميدز يوم السبت 6 ديسمبر الساعة 8 مساءً على إستاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد بتروجت

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة

2- بيراميدز 26 نقطة

3- الأهلي 23 نقطة

4- الزمالك 22 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- زد 20 نقطة

8- إنبي 19 نقطة

9- بتروجيت 18 نقطة

10- الجونة 18 نقطة

11- البنك الأهلي 17 نقطة

12- مودرن سبورت 17 نقطة

13- غزل المحلة 16 نقطة

14- سموحة 16 نقطة

15- حرس الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- طلائع الجيش 11 نقطة

18- المقاولون العرب 10 نقاط

19- الاسماعيلي 10 نقاط

20- الاتحاد السكندري 8 نقاط

21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

مباريات بيراميدز في شهر ديسمبر

1- كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز يوم الأربعاء 3 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة 8 بالدوري المصري) (2-1)

2- بتروجيت وبيراميدز يوم السبت 6 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة 10 بالدوري المصري)

3- بيراميدز والبنك الاهلي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة الاولي المجموعة الثانية في كاس عاصمة مصر)

4- بيراميدز مع الفائز من ( نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) وفلامنجو بطل قارة أمريكا الجنوبية (بطل كأس ليبرتادوريس) يوم السبت 13 ديسمبر الساعة 7 مساءا على ملعب أحمد بن علي بالريان بقطر علي كأس التحدي في (كأس الإنتركونتيننتال)

5 - الجونة وبيراميدز يوم السبت 20 ديسمبر الساعة 5 مساء (الجولة الثانية المجموعة الثانية في كاس عاصمة مصر)

6 - بيراميدز والإسماعيلي يوم الخميس 25 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة الثالثة المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر).

وقد يخوض بيراميدز سبع مباريات خلال شهر ديسمبر حال تأهل لكأس التحدي بكأس الإنتركونتيننتال كالتالي:

7 - الأربعاء 17 ديسمبر…باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة كأس التحدي في (كأس الإنتركونتيننتال).

