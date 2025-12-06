السبت 06 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

مروان بابلو يتألق في حفله بالسعودية بباقة من أقوى أغانيه (فيديو)

مروان بابلو، فيتو
مروان بابلو، فيتو
انطلقت  فقرة مروان بابلو ضمن حفلة برفقة حمزة نمرة وكايروكي في المملكة العربية السعودية وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

 

حفل مروان بابلو وكايروكي وحمزة نمرة في السعودية

وأشعل “بابلو” حماس الجمهور بعدد كبير من أغانيه وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وقدم غابة بونو بونو المبدأ وغيرهم من الأغاني الأخرى.  

 

وكان أحيا نجم الراب مروان بابلو حفلًا غنائيًّا استثنائيًّا في أبو ظبي السبت الماضي، وسط حضور جماهيري كبير.

وتعرض مروان بابلو لموقف محرج خلال حفله في أبو ظبي، حيث فصل المايك الذي يغني به على المسرح، ما أدى إلى تركه المسرح والمغادرة.

وتفاوتت أسعار تذاكر حفل مروان بابلو في أبو ظبي 2025 بين الفئات التالية:

الفئة الأولى: 111.93 درهم إماراتي ما يعادل 1467.81 جنيهًا مصريًّّا.
الفئة الثانية: 83.60 درهم إماراتي، ما يعادل 1096.20 جنيهًا مصريًّا.
الفئة الثالثة: 55.26 درهم إماراتي، ما يعادل 724.56 جنيهًا مصريًّا.

