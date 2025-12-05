الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعلان نتيجة الحصر العددي لانتخابات الإعادة بدائرة الرمل في الإسكندرية

لجنة الفرز بدائرة
لجنة الفرز بدائرة الرمل، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثانية الرمل في الإسكندرية نتيجة الحصر العددي  للانتخابات، وذلك بعد ألغت الهيئة الوطنية الانتخابات بالمرحلة الأولى لمجلس النواب، وجرى إعادتها كاملة.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي من لهم حق التصويت ٧٤٤ ألفًا ٨٤٢  صوتًا عدد من أدلوا بأصواتهم ٣٦ ألفًا ٣٨١ صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة ٧ آلاف ١٤٤ صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة ٢٩ ألفًا ٢٣٧ صوتًا.

وجاءت الحصر العددي للأصوات كالتالي: 

أحمد عبد المجيد ١٥ ألفًا و٤٥٧ صوتًا.

عمر الغنيمي ١٩ ألفًا و٦٨٠ صوتًا.

حازم الريان ١٤ ألفًا و٥٦١ صوتًا.

 عفيفي  كامل ٨ آلاف و١٤١صوتًا.

، فخر الجارحي ٧ آلاف ٣٠١ صوت.

 محمود عسكر ٤ آلاف ٥١٣ صوتًا.


 

وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744 ,824 ناخبًا، ويقع نطاقها داخل قسمَي شرطة رمل اول وثان.

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل والمقرر عقدها يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وبهدف توفير بيئة مناسبة تضمن سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دائرة الرمل اعادة انتخابات دائرة الرمل لجان دائرة الرمل مرشحي دائرة الرمل نتيجه دائرة الرمل

مواد متعلقة

بسبب الرشاوى الانتخابية، 5 مرشحين بدائرة الرمل بالإسكندرية يطالبون بإلغاء الانتخابات

الأكثر قراءة

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا من قطر 1/1 في كأس العرب

اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة بتروجيت وبيراميدز في الدوري المصري

هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

اضطراب الملاحة بخليج السويس والعقبة، تعرف على حالة الطقس غدا الجمعة

ترامب يعتزم إعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" قبل عيد الميلاد

معدل من محافظة إلى محافظة، حقيقة فيديو توزيع أموال للتصويت لصالح مرشح انتخابي بسوهاج

تفوق للمستقلين، إعلان نتائج الحصر العددي للأصوات في الدائرة الثانية بالفيوم

ارتفاع البتلو والكندوز وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

الجامع الأزهر يوضح أثر أبو بكر الصديق في بناء الدولة الإسلامية على العدل والمساواة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads