إعلان نتيجة الحصر العددي لانتخابات الإعادة بدائرة الرمل في الإسكندرية

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثانية الرمل في الإسكندرية نتيجة الحصر العددي للانتخابات، وذلك بعد ألغت الهيئة الوطنية الانتخابات بالمرحلة الأولى لمجلس النواب، وجرى إعادتها كاملة.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي من لهم حق التصويت ٧٤٤ ألفًا ٨٤٢ صوتًا عدد من أدلوا بأصواتهم ٣٦ ألفًا ٣٨١ صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة ٧ آلاف ١٤٤ صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة ٢٩ ألفًا ٢٣٧ صوتًا.

وجاءت الحصر العددي للأصوات كالتالي:

أحمد عبد المجيد ١٥ ألفًا و٤٥٧ صوتًا.

عمر الغنيمي ١٩ ألفًا و٦٨٠ صوتًا.

حازم الريان ١٤ ألفًا و٥٦١ صوتًا.

عفيفي كامل ٨ آلاف و١٤١صوتًا.

، فخر الجارحي ٧ آلاف ٣٠١ صوت.

محمود عسكر ٤ آلاف ٥١٣ صوتًا.





وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744 ,824 ناخبًا، ويقع نطاقها داخل قسمَي شرطة رمل اول وثان.

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل والمقرر عقدها يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وبهدف توفير بيئة مناسبة تضمن سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

