أخبار الفن اليوم: افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. تووليت يعلن تأجيل حفله غدا.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي في تياترو أركان.. هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها افتتاح مهرجان البحر الأحمر بمدينة جدة.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

توافد عدد من نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

أعلن المطرب تووليت تأجيل حفله المقبل في القاهرة، والذي كان من المقرر إقامته غدًا 5 ديسمبر.

تسلّم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تقريرًا تفصيليًا من محمد طلعت مستشار وزير الثقافة لشؤون الفنون التشكيلية والبصرية، حول نتائج الاجتماع الموسع مع متاحف قطر وما تضمنه من مقترحات للتعاون في إطار الاستعداد لعام الثقافة المصري–القطري 2027

يشارك الفيلم المصري “قصة الخريف” في مهرجان الجزائر الدولي في دورته الثانية عشر المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 وحتى 10 ديسمبر 2025.

تحيي الفنانة عايدة الأيوبي حفلا غنائيا مميزا في تياترو أركان بمنطقة الشيخ زايد، 18 ديسمبر الجاري.



تستأنف الفنانة الشابة هبة عبد العزيز تصوير فيلمها الجديد الحارس مع النجم هاني سلامة وإخراج ياسر سامي، والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والأزمات التي يقع فيها البعض بسبب تلك المواقع.



طرحت منصة شاهد منذ قليل عبر حساباتها الرسمية البوسترات الفردية لأبطال مسلسل لا ترد ولا تستبدل وفي مقدمتهم الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السعدني.

ذكرت تقارير صحفية، أن الممثلة السمراء سينثيا إيريفو، تجري محادثات للعب دور اللورد فولدمورت في مسلسل Harry Potter الأصلي على شبكة قنوات HBO.

يعرض اليوم الخميس الفيلم المصري الفلسطيني "ضايل عنا عرض" لمي سعد وأحمد الدنف، ضمن فعاليات مهرجان روما الدولي للأفلام الوثائقية.

ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح، تقدم فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، مساء اليوم الخميس، عرضي "سجن النسا" و"يمين في أول شمال" على خشبة مسرح السلام، بعد أن حققا منذ افتتاحهما نجاحًا جماهيريًا.

