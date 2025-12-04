أخبار الفن اليوم: افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. تووليت يعلن تأجيل حفله غدا.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي في تياترو أركان.. هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها افتتاح مهرجان البحر الأحمر بمدينة جدة.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر
توافد عدد من نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ظروف خارجة عن إرادتنا، تووليت يعلن تأجيل حفله غدا
أعلن المطرب تووليت تأجيل حفله المقبل في القاهرة، والذي كان من المقرر إقامته غدًا 5 ديسمبر.
وزير الثقافة يتسلم تقريرا حول التعاون مع متاحف قطر استعدادًا للعام المصري القطري 2027
تسلّم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تقريرًا تفصيليًا من محمد طلعت مستشار وزير الثقافة لشؤون الفنون التشكيلية والبصرية، حول نتائج الاجتماع الموسع مع متاحف قطر وما تضمنه من مقترحات للتعاون في إطار الاستعداد لعام الثقافة المصري–القطري 2027
فيلم "قصة الخريف" يشارك في مهرجان الجزائر الدولي
يشارك الفيلم المصري “قصة الخريف” في مهرجان الجزائر الدولي في دورته الثانية عشر المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 وحتى 10 ديسمبر 2025.
أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي في تياترو أركان
تحيي الفنانة عايدة الأيوبي حفلا غنائيا مميزا في تياترو أركان بمنطقة الشيخ زايد، 18 ديسمبر الجاري.
هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة
تستأنف الفنانة الشابة هبة عبد العزيز تصوير فيلمها الجديد الحارس مع النجم هاني سلامة وإخراج ياسر سامي، والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والأزمات التي يقع فيها البعض بسبب تلك المواقع.
البوسترات الفردية لأبطال مسلسل لا ترد ولا تستبدل (صور)
طرحت منصة شاهد منذ قليل عبر حساباتها الرسمية البوسترات الفردية لأبطال مسلسل لا ترد ولا تستبدل وفي مقدمتهم الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السعدني.
ترشيح سينثيا إيريفو لدور اللورد فولدمورت في مسلسل Harry Potter
ذكرت تقارير صحفية، أن الممثلة السمراء سينثيا إيريفو، تجري محادثات للعب دور اللورد فولدمورت في مسلسل Harry Potter الأصلي على شبكة قنوات HBO.
بعد حصوله على جائزتين بمهرجان القاهرة، "ضايل عنا عرض" يستكمل عروضه بـ روما وقرطاج
يعرض اليوم الخميس الفيلم المصري الفلسطيني "ضايل عنا عرض" لمي سعد وأحمد الدنف، ضمن فعاليات مهرجان روما الدولي للأفلام الوثائقية.
عرض "سجن النسا" و"يمين في أول شمال" ابتداءً من اليوم على مسرح السلام
ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح، تقدم فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، مساء اليوم الخميس، عرضي "سجن النسا" و"يمين في أول شمال" على خشبة مسرح السلام، بعد أن حققا منذ افتتاحهما نجاحًا جماهيريًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا