مسلسل Harry Potter لن يتضمن راويًا للأحداث

أكدت مصادر من داخل شبكة قنوات HBO، أن مسلسل "Harry Potter" التلفزيوني، لن يتضمن راويًا للأحداث، على الرغم من الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

وذكرت المصادر، أن حلقات مسلسل Harry Potter، ستتضمن عرض الأحداث بشكل طبيعي، دون تعليق صوتي أو روائي.

استمرار مسلسل "Harry Potter" الجديد لمدة 10 سنوات

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Warner Bros ديفيد زاسلاف، في لقاء تلفزيوني، أن مسلسل "Harry Potter" الجديد سيستمر لمدة 10 سنوات.

تصوير موسمين من مسلسل HARRY POTTER

وكشفت تقارير صحفية، تفاصيل جديدة عن مسلسل "Harry Potter" الجديد، والذي تنتجه شبكة قنوات HBO.

وذكرت التقارير، أن مسلسل HARRY POTTER، سيتبع نهجًا وفيًّا للروايات، وأن شبكة قنوات HBO، تخطط لأن يُخصص موسم كامل لكل كتاب، ما يعني أن المسلسل سيتكوّن من 7 مواسم، فيما سيتم البدء حاليا في تصوير موسمين كاملين.

ومن المقرر أن يتكون كل موسم من 6 حلقات، علي أن يعرض الموسم الأول عام 2027.

وتحدث الممثل نيك فروست، عن اختياره للعب شخصية هاجريد في مسلسل Harry Potter.

وقال نيك في تصريحات صحفية: "لن أحاول أبدًا أن أكون روبي كولترين (ممثل الشخصية في الأفلام)، أعتقد أن روعة اقتباس كتاب واحد في كل موسم، تعني أنني سأستكشف شخصية هاجريد أكثر … وأنا متشوق جدًا لذلك".

القائمة النهائية لممثلي الأساتذة في مسلسل هاري بوتر

أعلنت شبكة HBO، القائمة النهائية، للممثلين الذين سيجسدون أدوار الأساتذة في مسلسل هاري بوتر الجديد، والتي جاءت كالتالي:ـ

جون ليثجو بدور دمبلدور

بابا إيسيدو بدور سيفيروس سناب

نيك فروست بدور هاجريد

بول وايتهاوس بدور أرجوس فيلتش

لوك ثالون بدور كويرينوس كويريل

جانيت ماكتير بدور مينيرفا ماكجوناجال.

فيما كشفت الكاتبة "فرانشيسكا جاردينر"، في تصريحات صحفية جديدة، أن 32,000 طفل شاركوا في اختبارات الأداء لأدوار مسلسل Harry Potter وأنه تم بالفعل اختيار ٣ أطفال من هذا الرقم الضخم، للعب الأدوار الرئيسية لمسلسل Harry Potter، وهم هاري، رون، وهيرميون، حيث سيؤدي دومينيك ماكلولين دور هاري بوتر، بينما تؤدي أرابيلا ستانتون دور هيرميون جرانجر، ويؤدي أليستير ستاوت دور رون ويزلي.

وُوصفت الكاتبة مسلسل Harry Potter، خلال تصريحاتها، بأنه مسلسل إنتاج بريطاني أصيل يعكس أجواء تسعينيات القرن الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل Harry Potter في صيف 2025.

تشانينج دونجي: مسلسل Harry Potter سيكون أكثر عمقا من الأفلام.

شبكة قنوات HBO، صرحت المنتجة الشهيرة، تشانينج دونجي، بأن مسلسل Harry Potter، سيختلف كثيرا عن سلسلة الأفلام.

وقالت دونجي في تصريحات صحفية ،: "المسلسل سيكون أكثر عمقًا من الأفلام.. لدينا موظفين رائعين في غرفة الكتابة، وهم يفعلون ما يجب القيام به".

