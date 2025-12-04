بعد حصوله على جائزتين بمهرجان القاهرة، "ضايل عنا عرض" يستكمل عروضه بـ روما وقرطاج

18 حجم الخط

يعرض اليوم الخميس الفيلم المصري الفلسطيني "ضايل عنا عرض" لمي سعد وأحمد الدنف، ضمن فعاليات مهرجان روما الدولي للأفلام الوثائقية.

حيث يشارك في المسابقة الرسمية والتي تقام تحت عنوان "World-Doc" والتي يتنافس فيها مع 9 أفلام من مختلف أنحاء العالم.

ويعد هذا العرض الدولي الأول للفيلم بعد مشاركته في المسابقة الرسمية الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46.

كما أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ 36 عن إختيارها للفيلم في قائمة الإختيارات الرسمية خارج المسابقة ويقام في الفترة من 13 لـ 20 ديسمبر الجاري.

يمثل "ضايل عِنا عرض" التجربة الإخراجية الوثائقية الطويلة الأولى لكل من مي سعد وأحمد الدنف، فمي سعد هي صانعة أفلام مصرية بدأت مسيرتها كمساعدة مخرج في عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وتعمل حاليًا على إنتاج فيلم وثائقي جديد وتشغل منصب المنتج الإبداعي في فيلم روائي طويل، فيما يُعد هذا الفيلم أولى تجاربها في الإخراج الوثائقي.

أما أحمد الدنف، فهو مصور سينمائي وصانع أفلام من غزة، نال فيلمه القصير "يوم دراسي" جائزة يوسف شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، وشارك في عدة مهرجانات دولية.

فيلم ضايل عنا عرض

تدور أحداث الفيلم وسط الدمار الذي خلّفه الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة، يرفض مجموعة من فناني السيرك أن يستسلموا لليأس، حيث يتتبع فيلم "ضايل عنا عرضٌ" فرقة "سيرك غزة الحر" المكوّنة من يوسف، بطوط، إسماعيل، محمد وجاست، الذين، بعد نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها، يحوّلون فنهم إلى فعل من المقاومة والصمود والأمل، وبينما يخيّم الموت في الخلفية، تقدم الفرقة عروضها للأطفال في الملاجئ وفي الشوارع، لتمنحهم لحظات من الفرح وسط أحلك الأوقات.

جوائز فيلم ضايل عنا عرض بمهرجان القاهرة

حصل الفيلم على جائزتين بمهرجان القاهرة السينمائي منها جائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)، التي تُمنح بناءً على تصويت الحاضرين، كما حصل كل من مي سعد وأحمد الدنف علي جائزة الإخراج مناصفة ضمن جوائز جيل المستقبل بالتعاون مع The Film Verdict ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي.

يأتي ذلك في إطار حرص المهرجان على اكتشاف جيل جديد من صنّاع الأفلام الشباب، وتمكينهم من مواصلة رحلتهم الإبداعية عبر دعم يساهم في تطوير مساراتهم المهنية بعد تقديمهم أعمالًا لافتة خلال العام.

الفيلم تصوير من أحمد الدنف، يوسف مشهراوي، ومحمود مشهراوي، ومونتاج سارة عبد الله، وتصميم ومزج الصوت مصطفى شعبان، وتصحيح الألوان أحمد أبو الفضل، فيما تتولى توزيعه عالميًا فيلم كلينك المستقلة للتوزيع.

