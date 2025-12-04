هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

18 حجم الخط

تستأنف الفنانة الشابة هبة عبد العزيز تصوير فيلمها الجديد الحارس مع النجم هاني سلامة وإخراج ياسر سامي، والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والأزمات التي يقع فيها البعض بسبب تلك المواقع.

ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تصوير الفيلم خلال الأسابيع القليلة القادمة، تمهيدا لعرضه بـ دور العرض السينمائية مع بداية العام الجديد.

مسلسل ابن النصابة

كما تنتظر هبة عبد العزيز عرض مسلسل ابن النصابة بجانب كندة علوش، ياسمينا العبد، وانتصار، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب

فيلم السلم والثعبان 2

تعيش هبة عبد العزيز حالة من الرضا الفني بعد النجاح الكبير الذي يحققه فيلم السلم والثعبان، والذي تشارك في بطولته وسط نخبة من أبطال العمل.

الفيلم تجاوز 60 مليون جنيه في أقل من ثلاثة أسابيع، بينما تجاوز إجمالي إيراداته داخل مصر وخارجها حاجز الـ400 مليون، ما جعل هبة تعتبره “عودة محببة للجمهور… ومكانًا تستعيد من خلاله شغفها بالسينما”.

العمل يجمع مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري، حاتم سعيد، فدوى عابد، وإيمي سلامة، تحت قيادة المخرج الكبير طارق العريان وإنتاج موسى عيسى. ورغم كثافة الأدوار وتنوعها، نجحت هبة في أن تترك بصمتها الخاصة في سياق الفيلم.

