ثقافة وفنون

أمير المصري يشارك بفيلمي القصص وGiant في مهرجان البحر الأحمر السينمائي            

أمير المصري، فيتو
أمير المصري، فيتو

يشارك النجم أمير المصري بفيلمي القصص وGiant في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة، حيث إنه من المقرر إقامة الدورة من يوم 4 إلى 13 ديسمبر.

وقد تم اختيار فيلمه Giant  ليكون فيلم افتتاح المهرجان فيما ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان بفيلم القصص.

مهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي

وفي سياق آخر، يواصل أمير المصري تألقه عالميًا من خلال مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي في إستونيا بفيلم القصص، والذي تُقام دورته الـ ٢٨ خلال الفترة من ٧ إلى ٢٣ نوفمبر المقبل.

فيلم القصص من بطولة النجمة نيللي كريم، أمير المصري، والعمل من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينك محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

مهرجان لندن السينمائي

وقد شارك أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي وحقق نجاحًا لافتًا، حيث نُفدت تذاكر عرضي فيلميه 100 Nights of Hero وGiant بالكامل قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ٦٩، التي تم اقامتها في الفترة من ٨ إلى ١٩ أكتوبر الجاري.

يحكي فيلم Giant الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العامله في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمه عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

ويضم فيلم Giant مع امير المصري عدد كبير من النجوم، من أبرزهم بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

