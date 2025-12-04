توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر

18 حجم الخط

توافد عدد من نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان في مقدمة الحضور الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة أروى جودة وزوجها وآخرون.

فيلم طه الغريب لـ حسن الرداد

في سياق آخر، يبدأ الفنان حسن الرداد تصوير أول مشاهده في فيلم “طه الغريب” أول ديسمبر المقبل، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكان المخرج عثمان أبو لبن، قد رشح الفنانة ياسمين رئيس لبطولة فيلم “طه الغريب”، بدلا من الفنانة مي عمر التي اعتذرت عن العمل نظرًا لانشغالها بأعمال فنية أخرى، ولكنها اعتذرت هي الأخرى عن العمل

فيلم طه الغريب

ويعد فيلم طه الغريب من الأعمال السينمائية الرومانسية المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذي كتب له السيناريو وكان من المفترض أن يتم البدء في تصوير العمل منذ عدة أشهر، بمشاركة الفنان حسن الرداد، إلا أنه تم تأجيله نظرًا لانشغال الرداد بتصوير مسلسل “عقبال عندكوا”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

مسلسل عقبال عندكوا

وشارك الفنان حسن الرداد في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “عقبال عندكوا” من بطولة إيمي سمير غانم وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وإنتاج أحمد السبكي.

