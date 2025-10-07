بأغنية "مصر أنا"، عايدة الأيوبي تشعل حفل ختام مهرجان "هي الفنون" بالجامعة الأمريكية (صور)

تألقت النجمة عايدة الأيوبي، مساء أمس في حفل ختام مهرجان هي الفنون بالجامعة الأمريكية، بحفل كامل العدد تفاعل معها عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار للعديد من أغانيها ومنها: على بالي، وعصفور، إن كنت غالي، من زمان وحبيبي حن عليَّ ووردة في جنينة

كما شهدت الحفل غناءها ولأول مرة أغنية ”مصر أنا“ وأغنية "غصن الزيتون"، التي طرحتها منذ أيام تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ضد ممارسات الاحتلال عليه، وذلك بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو وجدي الفوي.



وكان آخر حفل للفنانة عايدة الأيوبي، بمكتبة الإسكندرية، ضمن مهرجان الصيف الدولي كبير، وتألقت في حضور عدد كبير من جمهورها في الإسكندرية بعدد من الأغاني الجديدة ومنها أغنية "لما قال" والتي تنتمي إلى الفلكلور مع الموسيقار شادي مؤنس التي ستطرح الفيديو الكليب الخاص بها قريبًا.

