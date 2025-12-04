عرض "سجن النسا" و"يمين في أول شمال" ابتداءً من اليوم على مسرح السلام

18 حجم الخط

ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح، تقدم فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، مساء اليوم الخميس، عرضي "سجن النسا" و"يمين في أول شمال" على خشبة مسرح السلام، بعد أن حققا منذ افتتاحهما نجاحًا جماهيريًا.

مسرحية سجن النسا

يقدم عرض “سجن النسا” بالقاعة الكبرى بمسرح السلام أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً.

العرض من تأليف الكاتبة فتحية العسال، وإخراج يوسف مراد منير، ويشارك في بطولته كل من صفاء جلال، رباب طارق، شريهان الشاذلي، آية أبو زيد، عبير الطوخي، صافي فهمي، شريهان قطب، ليلى مراد، إيريني مجدي، ساندرا مُلقي، زينة قُطري، ولاء الجندي، وإكرامي وزيري، مع بطولة غنائية للفنانة هبة سليمان، بينما يشمل فريق العمل مخرج منفذ منى مهدي،إضاءة محمود الحسيني، ديكور محمود صلاح، أزياء سارة شكري، كتابة الأشعار أحمد الشريف، موسيقى وألحان لايف محمد عزت، تنفيذ الديكور والأزياء محمد عبد الحميد، استعراضات محمد بيلا، ماكيير أدهم عفيفي، وتصميم الدعاية جون رؤوف.

يذكر أن أحداث المسرحية تدور حول مجموعة من السجينات داخل سجن النساء، مقدمة رؤية مسرحية مصرية حديثة تسلط الضوء على قضايا المرأة من خلال مزيج من التراجيديا والكوميديا الغنائية الاستعراضية.

مسرحية يمين في أول شمال

فيما تعرض قاعة يوسف إدريس أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع الساعة الثامنة مساءً، مسرحية "يمين في أول شمال" من تأليف محمود جمال حديني وإخراج عبدالله صابر.

ويشارك في بطولة العرض إيهاب محفوظ، أمنية حسن، عبدالله صابر، وطارق راغب، ويضم فريق العمل ديكور باسم وديع، موسيقى مروان خاطر، استعراضات علي جيمي، أزياء أميرة صابر، إضاءة أحمد طارق، تصميم الدعاية أحمد مجدي، مساعد المخرج ريم العدل، ومخرج منفذ بسنت علي.

يذكر أن أحداث المسرحية تدور حول ممثل مبتدئ يقابل رجلًا بسيطًا، ويدعوه لزيارة زوجته نورا المهووسة بالفن، في إطار كوميدي وإنساني يمزج بين الفكاهة والتأمل في حياة الشخصيات.

