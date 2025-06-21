السبت 21 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

انطلاق ليالي "يمين في أول شمال" على مسرح السلام (صور)

مسرحية يمين في أول
مسرحية يمين في أول شمال، فيتو

 ضمن خطة البيت الفني للمسرح، افتتح المخرج هشام عطوة رئيس بيت المسرح، مساء أمس الجمعة، العرض المسرحي الجديد “يمين فى أول شمال”، من إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، وذلك بقاعة يوسف ادريس  بمسرح السلام بشارع قصر العينى بالقاهرة.

عرض يمين في أول شمال 

 وشهدت أول ليلة عرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث رُفعت لافتة "كامل العدد"، وسط حضور نخبة من الإعلاميين والصحفيين. 

قصة مسرحية يمين في أول شمال 

 يذكر أن "يمين في أول شمال” تدور أحداث العرض حول ممثل مبتدئ يتلقى دعوة لزيارة زوجين، لتتوالى بعدها الأحداث التي تغير مجرى حياته بالكامل، في معالجة درامية تمزج بين الواقع والتساؤلات الإنسانية.

فريق مسرحية يمين في أول شمال 

 “يمين في أول شمال” من تأليف محمود جمال حديني، بطولة عبد الله صابر، إيهاب محفوظ، أمنية حسن، طارق راغب، ديكور باسم وديع، موسيقى مروان خاطر، استعراضات علي چيمي، أزياء أميرة صابر، إضاءة أحمد طارق، تصميم دعاية أحمد مجدي، مساعدا الإخراج محمد خالد، ريم مختار، المخرج المنفذ بسنت علي، ومن إخراج عبد الله صابر.

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