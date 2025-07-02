بيت المسرح يطلق خدمة الحجز الإلكتروني تجريبيًا بالتزامن مع عرض الملك لير

في إطار خطة التطوير والتحول الرقمي التي يتبناها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، أعلن بيت المسرح عن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر عروضه المسرحية بشكل تجريبي، وذلك بدءًا من العرض المسرحي “الملك لير” من إنتاج فرقة المسرح القومي، والذي يُعرض على خشبة المسرح القومي بالعتبة ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

البيت الفني للمسرح

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البيت الفني للمسرح إلى تطوير آليات التواصل مع الجمهور، وتيسير عملية الحجز ومتابعة مواعيد العروض المسرحية، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الثقافة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتنوعًا لجمهور المسرح.

المخرج هشام عطوة

ويقول المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح أن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل بالبيت الفني، وتهدف في المقام الأول إلى تسهيل وصول الجمهور إلى العروض المسرحية، خاصة مع توقعات الإقبال الكبير على موسم العروض الحالي، حيث يسعى البيت الفني للمسرح لتقديم تجربة متكاملة تحترم الجمهور وتُلبي تطلعاته.

خدمة الحجز الالكتروني

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الخدمة من خلال تطبيق تم إطلاقه ليناسب الهواتف العاملة بنظام Android، وذلك لحجز تذاكر عرض “الملك لير”، على أن تُعمم تدريجيًا على باقي فرق البيت الفني خلال شهر يوليو، لتشمل العروض المقدمة على مختلف مسارح البيت الفني للمسرح في القاهرة وعدد من المحافظات.

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