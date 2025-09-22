الإثنين 22 سبتمبر 2025
هاني سلامة ينهي تصوير 90% من أحداث فيلم الحارث

هاني سلامة
هاني سلامة

 انتهى الفنان هاني سلامة وأسرة فيلمه الحارس من تصوير ما يقرب من 90٪ من أحداث العمل، ويتم تصوير عدد من مشاهد الأكشن في فيلمه الجديد بمنطقة المريوطية.

ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من 3 أيام.

وتدخل أسرة العمل إحدى الديكورات الأساسية للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، بعد الانتهاء من تصوير مشاهد الأكشن، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم الشتاء القادم.

وخلال أحداث العمل يخضع  هاني سلامة لجلسات طب نفسي نظرا لما يتعرض له من أزمات في حياته، ويدخل في خلافات مع زوجته.

 

عودة هاني سلامة إلى السينما

 يشهد فيلم “الحارس”، عودة  هاني سلامة إلى السينما، بعد غياب استمر قرابة 14 عاما، حيث كان آخر أفلامه هو “واحد صحيح”، الذي عرض عام 2011، وشارك في بطولته عمرو يوسف ورانيا يوسف وياسمين رئيس وأخرجه هادي الباجوري.

جدير بالذكر أن فيلم الحارس من بطولة هاني سلامة وباسم مغنية ومريهان حسين ومرام على وأحمد الرافعي ومن إخراج ياسر سامي.

