ظروف خارجة عن إرادتنا، تووليت يعلن تأجيل حفله غدا

18 حجم الخط

أعلن المطرب تووليت تأجيل حفله المقبل في القاهرة، والذي كان من المقرر إقامته غدًا 5 ديسمبر.

وكتب المغني المقنع من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: للأسف، وبسبب ظروف خارجة تمامًا عن إرادتنا، نضطر نعلن تأجيل الحفل، كنا متحمسين نشوفكم ونحتفل سوا... لكن الأهم بالنسبة لينا هو نكون دايما على قد محبتكم وثقتكم فينا.

وتابع تووليت: “نعتذر من قلوبنا لأي حد كان مجهز نفسه ومستني اللحظة دي، محبتكم وطاقتكم أكبر دافع لينا، ومش بنستهون بيهم أبدًا”.

الموعد الجديد لحفل تووليت

وأكد المطرب أن التذاكر التي تم حجزها بالفعل ستبقي كما هي على أن يتم تحدد موعد جديد للحفل في خلال 48 ساعة، موضحًا: “حاليا بنشتغل على تحديد موعد جديد للحفل، وسيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة وجميع التذاكر المشتراة ستظل صالحة للموعد الجديد دون أي تغيير، وبنوعدكم إننا هنرجع لكم قريب جدًا بأقوى صورة ومع تجربة أحلى، شكرا لاحتوائكم لصبركم، ولا يمانكم.”

واختتم تووليت منشوره على انستجرام قائلًا: “حقيقي متضايق جدا ان الحفلة هتتأجل لاكن مش بإيدي خالص، بقالي شهور بحضر ليها عشان اشوفكم وأو عدكم قريب جدا هنعلن عن المعاد الجديد كل تأخيره فيها خير والحمد لله على كل شيء”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.