"كارمن" يحصد 4 جوائز لبيت المسرح في المهرجان القومي (صور)

أعرب المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته بالجوائز التي حصلت عليها عروض بيت المسرح بالدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس الجهد الجماعي المبذول في تقديم عرض مميز.

جوائز عرض كارمن

وحصل عرض “كارمن” من إنتاج فرقة مسرح الطليعة على أربع جوائز ضمن فعاليات المهرجان، وهي: جائزة أفضل عرض ثاني، وجائزة أفضل تصميم استعراضات لسالي أحمد، وجائزة أفضل دور أول نساء للفنانة ريم أحمد، وجائزة أفضل تصميم ديكور مناصفة لأحمد شربي.

عروض بيت المسرح

كما فاز الكاتب محمود جمال حديني بجائزة أفضل تأليف عن عرض “يمين في أول شمال” من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح.

وشهدت النتائج يضًا ترشيح المخرج ناصر عبد المنعم لجائزة أفضل إخراج عن عرض كارمن، إلى جانب ترشيح أبو بكر الشريف لجائزة أفضل تصميم إضاءة عن نفس العرض.

