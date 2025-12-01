الإثنين 01 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

انطلاق عرض "لا ترد ولا تستبدل" لدينا الشربيني والسعدني 11 ديسمبر

أبطال لا ترد ولا
أبطال "لا ترد ولا تستبدل"، فيتو
18

كشفت منصة شاهد عن موعد انطلاق عرض مسلسل “لا ترد ولا تستبدل” الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، في مقدمتهم الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السعدني.

ومن المقرر طرح العمل يوم 11 ديسمبر الجاري عبر منصة “شاهد” في عرض أول وحصري.

أبطال مسلسل “لا تُرد ولا تُستبدل”

مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزئين من مسلسل “ليه لأ”.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل.. ثاني عمل يجمع بين دينا الشربيني وأحمد السعدني

بعد كشف منصة شاهد عن البوستر الرسمي لمسلسل لا ترد ولا تستبدل، يعود الحديث من جديد عن التعاون الفني بين الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السعدني، إذ يجمعهما هذا العمل الدرامي الذي بدأ تصوير مشاهده الأولى في أغسطس الماضي. 

ويعد مسلسل “لا ترد ولا تستبدل” ثاني لقاء فني بين السعدني والشربيني، بعد مشاركتهما سويًا قبل عدة أعوام في مسلسل “زي الشمس”، الذي يعد نقطة فارقة في مسيرتهما، وحقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه في موسم رمضان 2019. 

وجسد الثنائي في هذا العمل حالة من التوافق الفني وجمعتهما كيمياء فنية لفتت الأنظار، مما جعل الجمهور يترقب عودتهما معًا مرة أخرى. 

 

الجريدة الرسمية
