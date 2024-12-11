مطربون شباب تألقوا في 2024.. تووليت في الصدارة.. نورين أبو سعدة في الصورة.. ريمونتادا لصاحبة أغنية «بصباصة».. و«كارت محروق» لأميرة أديب

شهد عام 2024 نجاح عدد كبير من المواهب الشابة بالساحة الفنية، استطاع أصحابها أن يفرضوا أنفسهم بقوة علي مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل بشكل عام والوسط الغنائي بشكل خاص من خلال أعمال غنائية لاقت صدى كبيرا وحققت انتشارا واسعًا، التقرير التالي يرصد مجموعة منهم.

المطرب المقنع تووليت يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

واستطاع المطرب المقنع المعروف فنيا باسم توو ليت ، أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نجاح كليب “حبيبي ليه” من الألبوم الثاني في مسيرته كوكتيل أغاني والذي طرحه من أسبوعين وتضمن 8 أغاني وهي (بقيت وحيد، ماتيجي اعدي عليكي، عزبة الهجانة فين، عنيكي لون السما بليل، لما بتجنن، نفس الكلام اللي بغنيه، ليه بنخبي ومش بنقول، حبيي ليه).

ونجح توو ليت المعروف بالمطرب المقنع في جذب الجمهور بسرعة كبيرة، خاصة أنه يظهر في أغانيه وكليباته وهو يخفي وجهه الأمر الذي يثير تساؤلات الجمهور عن هويته.

توو ليت أعاد للكاسيت هيبته، حيث أنه اعتمد في ألبومه الأخير علي “لون التسعينات”، سواء في المزيكا أو بوستر الألبوم.

كما أن توو ليت يبدو متأثرا بالفنان عمرو دياب في فترة التسعينات، حيث اقتبس فكرة كليبه الجديد “حبيبي ليه” من فيلم أيس كريم في جليم، وظهر في الكليب بنفس الموتوسيكل الذي ظهر به الهضبة في فيلمه الشهير، كما أنه أرتدي أيضا نفس الجاكيت.

وتفاعل عدد كبير في البحث عن هوية توو ليت الذي تصدر مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنان محمد هنيدي الذي شارك في تريند البحث عن هوية توو ليت.

نورين أبو سعدة وأغنية بصباصة

كما نجحت المطربة والممثلة الشابة نورين أبو سعدة أن تفرض نفسها بقوة في هذا العام بأغنية بصباصة التي حققها نجاحا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي رغم طرحها منذ 3 سنوات، ولكنها انتشرت بشكل أكبر في هذا العام.

وفي مقابلة مع برنامح “صاحبة السعادة” قالت نورين أبو سعدة: "أغنية بصباصة الناس سمعتها بعد ما نزلت بـ3 سنين، وكلمة بصباصة أصلًا مكنتش في الكلمات، وأنا اللي اخترعتها وصممت عليها".

وأضافت: "أغنية بصباصة صورناها بكاميرا تليفون آيفون، واتعملها إيديت، واستعنت بأصحابي، وطلع الكليب شكله حلو في الآخر".

وتابعت: "أنا نزلت أغنية بصباصة وسِبتها وكملت شغلي والناس اكتشفتها بعد فترة وبالتحديد بعد أغنية مش فاكراك بالظبط، فلقيت بصباصة اللي بتتنشر".

للا فضة في الصورة

ونجحت أيضا الفنانة الشابة للا فضة أن تحقق العديد من النجاحات خلال هذه العام بعد طرحها لسلسلة اغاني منفردة ومنها فكك مني وديو مع أبو يوسف بعنوان قطع.

أميرة أديب والكارت المحروق

ومن النجمات الشباب أيضا اللاتي حققن نجاحا كبيرا في هذا العام الفنانة الشابة أميرة أديب بعد أعلانها عن اقتحمتها لعالم الغناء وطرحت عدد من الاغاني المنفردة ومن أبرزهم أغنية كارت محروق.

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