عرض "قصة الخريف" لأول مرة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

يعرض الفيلم السينمائي "قصة الخريف" لأول مرة في مصر، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

كما ينافس "قصة خريف في مسابقتين ضمن مهرجان الإسكندرية السينمائي، وهم: "الفيلم العربي" و"الفيلم المصري".

فيلم قصة خريف

وتدور أحداث الفيلم حول فكرة الاغتراب والوحدة التي تعيشها عدة شخصيات من طبقات اجتماعية متباينة، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول تجربة الإنسان في مواجهة العزلة. يمثل الفيلم العمل الروائي الطويل الأول للمخرج والمؤلف كريم مكرم، الذي قدم من قبل أفلامًا قصيرة وتسجيلية حصدت مشاركات في مهرجانات محلية وعالمية.

استغرق العمل على "قصة خريف" خمس سنوات كاملة للخروج إلى النور، وذلك نتيجة الصعوبات الإنتاجية والتمويلية التي تواجهها غالبية الأفلام المستقلة. يعتمد هذا النوع من الأفلام بشكل أساسي على صناديق الدعم المحلية والدولية، ولتجاوز هذه العقبات، لجأ صناع الفيلم إلى الجهود الذاتية، حيث قاموا بتخفيض أجورهم أو المشاركة فيها لضمان اكتمال المشروع.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، هم: يوسف عثمان، بثينة حجار، أشرف مهدي، عماد إسماعيل، ماري جرجس، ندى الشاذلي، سحر أبو العز، كارول العقاد، جودة رياض، هبة قناوي، وكريستين مجدي.

كما يشارك في فريق العمل مجموعة من المبدعين، منهم: أفنان زكريا غزالة (تصميم الملابس)، محمود لطفي (مدير التصوير)، ياسر الحسيني (إشراف فني وديكور)، عطية أمين (تصحيح الألوان)، مهاب عز (مهندس صوت)، محمد صلاح (مصمم صوت ومكساج)، يوسف صادق (موسيقى تصويرية).

الفيلم من إنتاج رفيق أنطون، كريم مكرم، وإيمان سمير فاضل (آروو فيلم برودكشينز)، بالتعاون مع شريف أبو هميلة (نيو بيكتشرز للإنتاج الفني).

