"لا ترد ولا تستبدل"..تعاون جديد بين السعدني ودينا الشربيني

بعد كشف منصة شاهد عن البوستر الرسمي لمسلسل لا ترد ولا تستبدل، يعود الحديث من جديد عن التعاون الفني بين الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السعدني، إذ يجمعهما هذا العمل الدرامي الذي بدأ تصوير مشاهده الأولى في أغسطس الماضي.

ويعد مسلسل لا ترد ولا تستبدل ثاني لقاء فني بين السعدني والشربيني، بعد مشاركتهما سويًا قبل عدة أعوام في مسلسل زي الشمس، الذي يعد نقطة فارقة في مسيرتهما، وحقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه في موسم رمضان 2019.

وجسد الثنائي في هذا العمل حالة من التوافق الفني وجمعتهما كيمياء فنية لفتت الأنظار، مما جعل الجمهور يترقب عودتهما معًا مرة أخرى.

مسلسل "زي الشمس" ضم مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم ريهام عبد الغفور، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد مالك، جمال سليمان، ومحمد علاء، ولاقى العمل إشادات واسعة من المشاهدين والنقاد، ومع انطلاق تصوير "لا ترد ولا تستبدل"، ينتظر الجمهور ما سيقدمه الثنائي هذه المرة، خاصة بعد التجربة الناجحة الأولى التي جمعت بينهما.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل

يعد مسلسل لا ترد ولا تستبدل من أحدث الأعمال الدرامية التي سيتم طرحها قريبًا على منصة شاهد والذي يشارك فيه نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السعدني.

ويبحث الجمهور عن كل التفاصيل المتاحة عن هذا العمل الذي يجمع دينا والسعدني خاصة بعدما كشفت منصة شاهد مساء أمس عن بوستر المسلسل والذي يكشف بعض التفاصيل عنه.

ومن أبرز التفاصيل التي يكشف عنها بوستر مسلسل لا ترد ولا تستبدل أن دينا الشربيني تظهر وهي مريضة وفي حالة إعياء في إحدى المستشفيات، بينما يبدو السعدني كأب بسيط لديه دراجة نارية يستقلها هو وطفلة صغيرة بملابس مدرسية.

وكشف تعليق منصة شاهد على البوستر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن دينا الشربيني ستكون خلال الأحداث مريضة وهو ما يتسق مع صورتها على البوستر، حيث كتب حساب المنصة "مريضة تبحث عن متبرع ينقذ حياتها… إلى أي حد ممكن نروح عشان ننقذ حياة؟.. لا ترد ولا تستبدل قريبًا على شاهد”.

أبطال مسلسل لا ترد ولا تستبدل

مسلسل لا ترد ولا تستبدل من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، أحمد السعدني، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل وش وضهر وأول جزئين من مسلسل ليه لأ.

