الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي في تياترو أركان

عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي
18 حجم الخط

تحيي الفنانة عايدة الأيوبي حفلا غنائيا مميزا في تياترو أركان بمنطقة الشيخ زايد، 18 ديسمبر الجاري. 

تفاصيل حفل عايدة الأيوبي 

ومن المقرر أن تقدم الأيوبي عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة الكلاسيكية والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل عايدة الأيوبي أسعار تذاكر الحفل وبدأت من 700 جنيه حتى 1200 جنيه.

عايدة الأيوبي في برنامج "صاحبة السعادة"

وكانت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس استضافت المطربة عايدة الأيوبي في برنامجها "صاحبة السعادة"، في حلقة دافئة ومليئة بالنوستالجيا.

وأطلت عايدة الأيوبي بصوتها العذب لتغني وتروي، وتفتح صندوق أسرار رحلتها الفنية لأول مرة بهذا العمق.

وكشفت عايدة الأيوبي عن كواليس كتابة أغنيتها الشهيرة "على بالي"، موضحة أنها كتبتها خلال عامها الثاني بالجامعة، بعد عودتها من ألمانيا واستقرارها في مصر.

وقالت: “أخي هاجر وقتها وكنت متعلقة به بشدة، فشعرت بوحدة دفعتني لكتابة الأغنية، التي تزامنت أيضًا مع مشاهد عودة المصريين من حرب العراق، فاختلط الحنين الشخصي بوجع الوطن”.

وخلال اللقاء، أبدعت عايدة في أداء "على بالي" وسط تفاعل إسعاد يونس والمشاهدين، لتعيد للأذهان صوتًا لا يُشبه سواه، وتؤكد أن الفن الصادق لا يشيخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تفاصيل حفل عايدة الأيوبي الفنانة عايدة الأيوبي عايدة الأيوبي حفل عايدة الأيوبي

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة قطر وسوريا في كأس العرب

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

كأس العرب، منتخب تونس يتقدم على فلسطين 0/1 في الشوط الأول (فيديو)

دار الإفتاء: البِشْعَة ممارسة محرمة شرعا ومُنافية لمقاصد الشريعة

ريمونتادا، منتخب فلسطين يخطف تعادلا قاتلا من تونس 2/2 في كأس العرب

خدمات

المزيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تاريخ جامع السفاحية في حلب، وهذا سر التسمية

دار الإفتاء: البِشْعَة ممارسة محرمة شرعا ومُنافية لمقاصد الشريعة

الإفتاء توضح أولوية القضاء بين الفوائت والسنن الراتبة ومطلق النوافل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads