أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي في تياترو أركان

تحيي الفنانة عايدة الأيوبي حفلا غنائيا مميزا في تياترو أركان بمنطقة الشيخ زايد، 18 ديسمبر الجاري.

تفاصيل حفل عايدة الأيوبي

ومن المقرر أن تقدم الأيوبي عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة الكلاسيكية والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل عايدة الأيوبي أسعار تذاكر الحفل وبدأت من 700 جنيه حتى 1200 جنيه.

عايدة الأيوبي في برنامج "صاحبة السعادة"

وكانت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس استضافت المطربة عايدة الأيوبي في برنامجها "صاحبة السعادة"، في حلقة دافئة ومليئة بالنوستالجيا.

وأطلت عايدة الأيوبي بصوتها العذب لتغني وتروي، وتفتح صندوق أسرار رحلتها الفنية لأول مرة بهذا العمق.

وكشفت عايدة الأيوبي عن كواليس كتابة أغنيتها الشهيرة "على بالي"، موضحة أنها كتبتها خلال عامها الثاني بالجامعة، بعد عودتها من ألمانيا واستقرارها في مصر.

وقالت: “أخي هاجر وقتها وكنت متعلقة به بشدة، فشعرت بوحدة دفعتني لكتابة الأغنية، التي تزامنت أيضًا مع مشاهد عودة المصريين من حرب العراق، فاختلط الحنين الشخصي بوجع الوطن”.

وخلال اللقاء، أبدعت عايدة في أداء "على بالي" وسط تفاعل إسعاد يونس والمشاهدين، لتعيد للأذهان صوتًا لا يُشبه سواه، وتؤكد أن الفن الصادق لا يشيخ.

