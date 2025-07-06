"الحارس" آخر أعمال الفنان أحمد الرافعي، ويقدم فيه هذه الشخصية

يشارك الفنان أحمد الرافعي حاليًا في بطولة فيلم "الحارس" إلى جانب النجم هاني سلامة، وهو العمل الذي انطلق تصويره مؤخرًا.

ويجسد الرافعي خلال الفيلم شخصية "بلوجر"، ضمن أحداث تدور بين العاصمة اللبنانية بيروت ومواقع تصوير أخرى، على أن يُستأنف التصوير الشهر المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ميرهان حسين، محمود ياسين جونيور، هبة عبد العزيز، محمد مهران، وآخرون، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسر سامي. ويُعد هذا الفيلم عودة قوية لهاني سلامة إلى السينما بعد غياب دام 14 عامًا منذ آخر أفلامه "واحد صحيح" عام 2011.

اختفاء الفنان أحمد الرافعي

وكانت زوجة الفنان أحمد الرافعي قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى الشرطة تُفيد فيه باختفاء زوجها بشكل مفاجئ منذ الصباح الباكر، وعدم قدرتها على التواصل معه هاتفيًا، ما أثار قلقها ودفعها إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي أن الفنان أحمد الرافعي بخير ويتواجد حاليًا في منزله، مشيرًا إلى أن سبب تغيبه المفاجئ يرجع إلى انشغاله بتصوير أحد الأعمال الفنية، وأن هاتفه المحمول قد نفد شحنه، مما أدى إلى انقطاع التواصل مع زوجته، التي لم تعتد غيابه دون إخبار مسبق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.