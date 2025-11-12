أخبار مصر: انهيار عقار من 8 طوابق بالإسكندرية، الحصر العددي لأصوات المرشحين بالمحافظات، قرار من النيابة ضد سائق إسماعيل الليثي

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

شهدت منطقة الجمرك في الإسكندرية، انهيار عقار بالمنطقة مكون من 8 طوابق بعد أن أخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية العقار المأهول بالسكان قبل انهياره بدقائق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح.

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى "دراو وأسوان وأبو سمبل"

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى بمحافظة أسوان، والتي تضم مركز دراو ومدينتي أسوان وأبو سمبل.

الليلة، افتتاح الدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يقام مساء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم.

لحظة سقوط الطائرة العسكرية التركية على متنها 20 شخصا في جورجيا (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو، لحظة سقوط طائرة الشحن العسكرية التركية على متنها 20 شخصًا، الثلاثاء، في جورجيا قرب الحدود مع أذربيجان، وسط غموض بشأن عدد ضحايا الحادث.

اليوم، انطلاق المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية PHDC 2025 بحضور مدبولي

ينطلق صباح اليوم الأربعاء المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC 2025)، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وعدد من الوزراء.

بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر

أصدر البرازيلي خوان بيزيرا، نجم الزمالك، بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" بعد الأزمة التي انتشرت، في الساعات الماضية، عقب تداول مقطع فيديو للاعب وهو يتجاهل مصافحة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة.

الحصر العددي لأصوات الناخبين بمجلس النواب بدائرة "ببا والفشن وسمسطا" ببني سويف

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 “المرحلة الأولى” بالدائرة الرابعة “ببا والفشن وسمسطا” بـ محافظة بني سويف، الحصر العددي لأصوات الناخبين.

السحب بدأت تزحف، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء ومصير القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث توقعت سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون متوسطة على "السلوم، مطروح، العلمين"، وذلك على فترات متقطعة.

الشرع يجيب عن سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟

أجاب الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، عن سؤال حول كيفية رفع العقوبات عنه وهو قاتل ضد الولايات المتحدة سابقا.

الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى "الخارجة وباريس" بالوادي الجديد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الوادي الجديد، الحصر العددي لأصوات الناخبين بلجان الدائرة الأولى بالمحافظة والتي تضم مركزي الخارجة وباريس.

ملاحظة واحدة، التقرير الختامي لبعثة "نزاهة" الدولية بشأن التصويت بانتخابات النواب (المرحلة الأولى)

اختتم "ائتلاف نزاهة" المتابعة الميدانية لعملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي انتشر المتابعون الدوليون خلالها في 6 محافظات من المحافظات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، فيما ستواصل فرق من الائتلاف عملها بحضور عملية فرز الأصوات في عدد من اللجان الانتخابية.

54 ألف صوت باطل، إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بـ الدخيلة والعامرية وبرج العرب

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الخامسة “الدخيلة والعامرية وبرج العرب”، الحصر العددي لأصوات الناخبين لمرشحي الفردي والقائمة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الأولى.

بـ 1،800 مليون جنيه وصاحبها مش مصري، سعد الصغير يرد على جدل دعوته لسداد ثمن سيارة إسماعيل الليثي

أكد الفنان سعد الصغير، أن الأنباء التي تم تداولها بشأن جمع زملاء إسماعيل الليثي أموالًا لدفع ثمن سيارته ليس لها أساس من الصحة.

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة نصر النوبة بأسوان

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الدائرة الثالثة بمحافظة أسوان، نصر النوبة، الحصر العددي لأصوات الناخبين بانتخابات مجلس النواب 2025.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

تنتهي الجولة الأولى من المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2025، وفق الجدول الزمني الذي سبق وأعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

حبس سائق المطرب الراحل إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق، اعرف السبب

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس سائق المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق بعد خضوعه لتحليل المخدرات وجاءت النتيجة إيجابية وثبوت تعاطيه المواد المخدرة.

أول صور لضحايا الطائرة التركية المنكوبة في جورجيا وصحيفة تتحدث عن إسقاطها

تداولت حسابات تركية صورًا للعسكريين ضحايا طائرة الشحن العسكرية التركية والتي سقطت في جورجيا قرب الحدود مع أذربيجان.

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرتي المنتزه والرمل في الإسكندرية

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولى المنتزه أول وثان بالإسكندرية العدد الحصري لأصوات الناخبين على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب “المرحلة الأولى”

تصالح الإعلامي توفيق عكاشة وعمال حفر بعد مشاجرة الكمبوند بـ 6 أكتوبر

حررت أجهزة الأمن بقسم شرطة أكتوبر محضر تصالح تم بين الإعلامي توفيق عكاشة وعدد من عمال حفر، بعدما نشبت بينهم مشاجرة داخل كمبوند شهير بمنطقة 6 أكتوبر، نتج عنها إصابة شخص وإحداث تلفيات بسور كمبوند يسكن فيه الإعلامي توفيق عكاشة بأكتوبر.

الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة مركز إدفو في أسوان

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الدائرة الرابعة، مركز إدفو، بمحافظة أسوان، الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025.

اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة المتهمين، بالتنمر على الطفل "جان رامز" والسخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة كوم أمبو بأسوان

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثانية بمحافظة أسوان مركز كوم أمبو الحصر العددي لأصوات الناخبين.

احتجاجا على عمليات الكاريبي، الرئيس الكولومبي يعلق التعاون الاستخباراتي مع واشنطن

أعلنت كولومبيا، اليوم الأربعاء، وقف التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة احتجاجًا على الضربات التي توجهها واشنطن للقوارب في البحر الكاريبي.

انتخابات النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز وبندر بني سويف

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بدائرة مركز وبندر بني سويف، الحصر العددي لأصوات الناخبين على مقاعد النظام الفردي في انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة مركز وبندر بني سويف.

البداية بـ 25012 وحدة، طرح كراسات شروط شقق الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة اليوم

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة كراسات شروط حجز 25012 وحدة سكنية اليوم الأربعاء، 12/11/2025 عبر «منصة مصر العقارية» ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

