الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

انهيار عقار مكون
انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت منطقة الجمرك في الإسكندرية، انهيار عقار بالمنطقة مكون من 8 طوابق بعد أن أخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية العقار المأهول بالسكان قبل انهياره بدقائق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح.

الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الاولى "الخارجة وباريس" بالوادي الجديد

54 ألف صوت باطل، إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بـ الدخيلة والعامرية وبرج العرب

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع الشوربجي بمنطقة الجمرك وسط المحافظة دون وجود أي إصابات في الأرواح، وبناء على تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

 

انتقل على الفور الدكتور محمد صلاح السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، واللواء وليد منصور، والدكتورة دارين بسيوني سكرتير عام الحي، والأجهزة الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة الجمرك إلى مكان الواقعة.

وبوجود حكمدار وسط وقوات الحماية المدنية، تم إخلاء العقار من السكان قبل الانهيار بدقائق، دون إصابات ووضع حواجز حديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار، حفاظًا على سلامة الأرواح.

 تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد حسن الاسكندرية واللواء وليد منصور

مواد متعلقة

الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الاولى "الخارجة وباريس" بالوادي الجديد

54 ألف صوت باطل، إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بـ الدخيلة والعامرية وبرج العرب

الشرع يجيب عن سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟

الأكثر قراءة

دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

برودة ليلا وشبورة على هذه المناطق، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

لليوم الثاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم بالأسواق

54 ألف صوت باطل، إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بـ الدخيلة والعامرية وبرج العرب

الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة مركز إدفو في أسوان

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتهاوى والجوافة تبدأ مرحلة الصعود

بـ 1،800 مليون جنيه وصاحبها مش مصري، سعد الصغير يرد على جدل دعوته لسداد ثمن سيارة إسماعيل الليثي

الحصر العددي لأصوات الناخبين بمجلس النواب بدائرة "ببا والفشن وسمسطا" ببني سويف

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية