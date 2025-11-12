دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

18 حجم الخط

شهدت منطقة الجمرك في الإسكندرية، انهيار عقار بالمنطقة مكون من 8 طوابق بعد أن أخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية العقار المأهول بالسكان قبل انهياره بدقائق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع الشوربجي بمنطقة الجمرك وسط المحافظة دون وجود أي إصابات في الأرواح، وبناء على تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

انتقل على الفور الدكتور محمد صلاح السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، واللواء وليد منصور، والدكتورة دارين بسيوني سكرتير عام الحي، والأجهزة الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة الجمرك إلى مكان الواقعة.

وبوجود حكمدار وسط وقوات الحماية المدنية، تم إخلاء العقار من السكان قبل الانهيار بدقائق، دون إصابات ووضع حواجز حديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار، حفاظًا على سلامة الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق.

