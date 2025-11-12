أول صور لضحايا الطائرة التركية المنكوبة في جورجيا وصحيفة تتحدث عن إسقاطها

18 حجم الخط

تداولت حسابات تركية صورًا للعسكريين ضحايا طائرة الشحن العسكرية التركية والتي سقطت في جورجيا قرب الحدود مع أذربيجان.



هل سقطت أم أُسقطت؟

ومن جانبها كشفت صحيفة "تركيا" مفاجأة عن سبب سقوط الطائرة وعلى متنها 20 عسكريًّا، مشيرة إلى احتمال وجود تدخل خارجي أو انفجار للذخائر على متن الطائرة العسكرية التركية.



وأفادت الصحيفة المقربة من الحكومة إلى أن الطائرة، من طراز C-130 Hercules، أقلعت من مطار كنجة في تركيا، وتحطمت على بعد خمسة كيلومترات من الحدود الجورجية، بعد دخولها المجال الجوي الجورجي. ولقى 20 عسكريا تركيا حتفهم في الحادث.

وأضافت الصحيفة: "إن تحطم الطائرة في الجو، وليس بسبب عطل تقني أو خطأ في الهبوط، يثير افتراضات حول احتمال تدخل خارجي أو انفجار للذخائر المحمولة على متنها".

وأشارت إلى أن فرقًا فنية بدأت العمل في موقع الحادث لتحديد الأسباب الدقيقة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الثلاثاء أن الطائرة سقطت على الأراضي الجورجية، وأكدت أن أنقرة تتعاون بشكل وثيق مع السلطات الجورجية في عمليات البحث والإنقاذ، وجمع الأدلة.

كما أكّد مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التحقيق في أسباب الحادث "سيتم بعناية فائقة".

