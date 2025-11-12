الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الحصر العددي لأصوات الناخبين بمجلس النواب بدائرة "ببا والفشن وسمسطا" ببني سويف

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 “المرحلة الأولى” بالدائرة الرابعة “ببا والفشن وسمسطا” بـ محافظة بني سويف، الحصر العددي لأصوات الناخبين، وجاءت كالتالي:

 

عدد المشاركين 195 ألفًا و231 ناخبًا من إجمالي 786 ألفًا و999 مقيدًا في الجداول الانتخابية، بنسبة حضور بلغت 24.8%.

 عدد الأصوات الصحيحة 192 ألفًا و106 أصوات، والباطلة 3125 صوتًا. 

 

الحصر العددي لأصوات ناخبين ببا والفشن وسمسطا

وجاء الحصر العددي للمرشحين كالتالي:

 طه أبو الناظر حصل 189 ألفًا و789 صوتًا.

 الدكتور عبد الله مبروك 189 ألفًا و501 صوتا.

 هشام أحمد سليم 180 ألفًا و122 صوتًا.

هشام صبحي الفلاح 16 ألفًا و907 أصوات.

 

40 مرشحًا على 9 مقاعد بالنظام الفردي ببني سويف

وشهدت محافظة بني سويف منافسة 40 مرشحًا على 9 مقاعد بالنظام الفردي في 4 دوائر إنتخابية، حيث تشهد الدائرة الأولى «مركز وبندر بني سويف» منافسة بين 11 مرشحًا على مقعدين، بينما تشهد الدائرة الثانية «مركزا ناصر والواسطى» منافسة بين 16 مرشحًا على 3 مقاعد، وتشهد الدائرة الثالثة «مركز اهناسيا» منافسة بين 9 مرشحين على مقعد واحد، فيما تشهد الدائرة الرابعة «مر1كز ببا وسمسطا والفشن» منافسة بين 4 مرشحين على على 3 مقاعد.

 

2 مليون و96 ألفًا و676 ناخبًا وناخبة ببني سويف

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع مراكز المحافظة 2 مليون و96 ألفًا و676 ناخبًا وناخبة، بواقع (198276) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف، و(17286) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف الجديدة، و(275228) ناخبًا بمركز بني سويف، و(250467) بمركز ناصر، و(184655) بمركز سمسطا، و(258356) بمركز إهناسيا، و(291158) بمركز ببا، و(328064) بمركز الواسطى، و(293186) بمركز الفشن.

 

