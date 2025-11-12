لحظة سقوط الطائرة العسكرية التركية على متنها 20 شخصا في جورجيا (فيديو)

18 حجم الخط

أظهرت لقطات فيديو، لحظة سقوط طائرة الشحن العسكرية التركية على متنها 20 شخصًا، الثلاثاء، في جورجيا قرب الحدود مع أذربيجان، وسط غموض بشأن عدد ضحايا الحادث.

وبينت لقطات الفيديو، التي عرضتها وسائل الإعلام التركية، الطائرة وهي تدور في الهواء وتترك خلفها أثرا من الدخان الأبيض.

وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، فقد أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين من جورجيا وأذربيجان إلى أن بعض من كانوا على متن الطائرة يعتقد أنهم قتلوا.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التركية، على حسابها في منصة X، إن الطائرة من طراز C-130 أقلعت من أذربيجان، وكانت في طريقها للعودة إلى تركيا عندما تحطمت.

🚨 Shocking mid-air breakup of a Turkish Air Force C-130 Hercules (built 1968) en route from Azerbaijan to Turkey. Video shows a spiraling contrail as it disintegrated post-takeoff from Ganja Airport. With Turkey's 19 aging C-130s averaging 45 years old, is poor maintenance the… pic.twitter.com/riEbCjaEQ7 — Fahad Naim (@Fahadnaimb) November 11, 2025

وأضافت الوزارة أن على متن الطائرة 20 عسكريًّا، منهم أفراد الطاقم، فيما ذكر وزير الداخلية التركي علي يرليكاي، أن السلطات الجورجية وصلت إلى موقع الحادث حوالي الساعة الخامسة مساء (14:00 بتوقيت جرينتش)، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وقالت وزارة الداخلية الجورجية، إن الطائرة تحطمت في بلدية سيجناجي في جورجيا، قرب الحدود مع أذربيجان، وأضافت أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن هيئة الطيران الجورجية قولها، إن الاتصال بالطائرة فقد بعد دقائق قليلة من دخولها المجال الجوي الجورجي، وإن الطائرة لم تصدر نداء استغاثة.

ونشرت القوات التركية طائرة من دون طيار لدعم عملية الإنقاذ، بينما كان فريق التحقيق في الحوادث يستعد للمغادرة إلى جورجيا، وفقا لما أوردته قناة NTV الخاصة.

وقال أردوغان إنه "حزين بشدة" للحادث، وقدم تعازيه لـ"الشهداء"، وتابع: "إن شاء الله سنتجاوز هذا الحادث بأقل قدر ممكن من النكسات".

كما قدم رئيس أذربيجان إلهام علييف ووزيرة الخارجية الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي تعازيهما لنظرائهما الأتراك بشأن الحادث.

وقال علييف في رسالة نقلتها وكالة "الأناضول": "نشعر بصدمة عميقة إزاء خبر فقدان حياة جنودنا في الحادث الذي وقع على الأراضي الجورجية".

وتُستخدم طائرات الشحن العسكرية من طراز C-130 على نطاق واسع في القوات المسلحة التركية لنقل الأفراد وتنفيذ العمليات اللوجستية.

وتحافظ تركيا وأذربيجان على تعاون عسكري وثيق.

وكان أردوغان ومسؤولون أتراك آخرون قد حضروا احتفالات يوم النصر في باكو بأذربيجان في 8 نوفمبر، لإحياء نجاح أذربيجان العسكري في حرب ناغورنو كاراباخ عام 2020.

