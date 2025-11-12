الأربعاء 12 نوفمبر 2025
محافظات

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة نصر النوبة بأسوان

فرز الأصوات، فيتو
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الدائرة الثالثة بمحافظة أسوان، نصر النوبة، الحصر العددي لأصوات الناخبين بانتخابات مجلس النواب 2025.

وجاء إجمالي الحصر العددي لأصوات الناخبين كالتالي:

عدد الناخبين المقيدين 81745 صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة  5459 صوتًا.

والذين حضروا أدلوا بأصواتهم 24558.

الأصوات الصحيحة لنظام القائمة 19099 صوتًا.

وإجمالي حصر أصوات القائمة 16790 صوتًا.

بينما جاء الحصر العددي لأصوات " الفردي"

الأصوات الصحيحة 23585 صوتًا.

الأصوات الباطلة 837 صوتًا.

وجاء الحصر العددي للمرشح محمد هلال 4110 أصوات، والمرشح شعبان إسحاق 2960 صوتًا.

الجريدة الرسمية