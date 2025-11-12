إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة نصر النوبة بأسوان

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الدائرة الثالثة بمحافظة أسوان، نصر النوبة، الحصر العددي لأصوات الناخبين بانتخابات مجلس النواب 2025.

وجاء إجمالي الحصر العددي لأصوات الناخبين كالتالي:

عدد الناخبين المقيدين 81745 صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة 5459 صوتًا.

والذين حضروا أدلوا بأصواتهم 24558.

الأصوات الصحيحة لنظام القائمة 19099 صوتًا.

وإجمالي حصر أصوات القائمة 16790 صوتًا.

بينما جاء الحصر العددي لأصوات " الفردي"

الأصوات الصحيحة 23585 صوتًا.

الأصوات الباطلة 837 صوتًا.

وجاء الحصر العددي للمرشح محمد هلال 4110 أصوات، والمرشح شعبان إسحاق 2960 صوتًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.