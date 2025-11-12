بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر

18 حجم الخط

أصدر البرازيلي خوان بيزيرا، نجم الزمالك، بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" بعد الأزمة التي انتشرت، في الساعات الماضية، عقب تداول مقطع فيديو للاعب وهو يتجاهل مصافحة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة.



وقال بيزيرا في بيانه: "أود أن أوضح لمسؤولي الرياضة في مصر، ولجماهير نادي الزمالك، أنني لم أقصد مطلقًا، بأي شكل، القيام بأي تصرف غير لائق في المقصورة خلال المباراة الأخيرة".



وأضاف: "أنا لا أتردد أبدًا في إظهار الاحترام للجميع في كل الأوقات، ولكن، للأسف، تم تفسير أفعالي بشكل مختلف. كنت في حالة من الصدمة والإحباط بعد خسارة اللقب، لأنه كان مهمًا جدًّا بالنسبة لي، وللنادي، وللجماهير، ولكل أفراد الفريق".



وتابع: "أؤكد احترامي الكامل لجميع المسؤولين والمشجعين، وتقديري العميق للنادي الذي أمثله. لقد تحدثت مع إدارة النادي والجهاز الفني لتوضيح الموقف".



واختتم بيانه قالا: "أؤكد التزامي بالروح الرياضية داخل وخارج الملعب.. وأعتذر بصدق عن أي خطأ غير مقصود صدر مني".



وخسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 0-2 في نهائي كأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات يوم الأحد الماضي.

