الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة مركز إدفو في أسوان

صورة أرشيفية، فيتو
صورة أرشيفية، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الدائرة الرابعة، مركز إدفو، بمحافظة أسوان، الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاء الحصر العددي لأصوات الناخبين كالتالي:

العدد الإجمالي للناخبين 337135 

من أدلوا بأصواتهم  90544

الأصوات الصحيحة 73574 

الأصوات الباطلة 16970

عدد من صوت للقائمة 64134 

عدد من رفض القائمة 9440

بينما جاء الحصر العددي لأصوات الناخبين بالنسبة للفردي كالتالي:

عدد الأصوات الباطلة 4038، الصحيحة 86506.

وجاء الحصر العددي للأصوات المرشحين “الأعلى تصويتًا” كالتالي:

 محمد أبو الخير 16060 صوتًا.

الشاذلى الزعيم 14176 صوتًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات النواب ٢٠٢٥ المرحلة الأولي بانتخابات النواب

مواد متعلقة

محافظ أسوان ينقل الأجواء الإنتخابية إلى وزيرة التنمية المحلية عبر الفيديوكونفرانس (صور)

محافظ أسوان يتابع انتخابات النواب ويشيد بإقبال المواطنين على التصويت

محافظ أسوان: تخصيص خط ساخن وواتس آب لتلقى الشكاوى بشأن تعريفة الركوب الجديدة

محافظ أسوان يشرف علي توزيع الكتب المدرسية في عدد من المدارس (صور)

الأكثر قراءة

دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

برودة ليلا وشبورة على هذه المناطق، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

لليوم الثاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم بالأسواق

54 ألف صوت باطل، إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بـ الدخيلة والعامرية وبرج العرب

الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة مركز إدفو في أسوان

بـ 1،800 مليون جنيه وصاحبها مش مصري، سعد الصغير يرد على جدل دعوته لسداد ثمن سيارة إسماعيل الليثي

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتهاوى والجوافة تبدأ مرحلة الصعود

شروط دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة الدولي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية