الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة مركز إدفو في أسوان

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الدائرة الرابعة، مركز إدفو، بمحافظة أسوان، الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاء الحصر العددي لأصوات الناخبين كالتالي:

العدد الإجمالي للناخبين 337135

من أدلوا بأصواتهم 90544

الأصوات الصحيحة 73574

الأصوات الباطلة 16970

عدد من صوت للقائمة 64134

عدد من رفض القائمة 9440

بينما جاء الحصر العددي لأصوات الناخبين بالنسبة للفردي كالتالي:

عدد الأصوات الباطلة 4038، الصحيحة 86506.

وجاء الحصر العددي للأصوات المرشحين “الأعلى تصويتًا” كالتالي:

محمد أبو الخير 16060 صوتًا.

الشاذلى الزعيم 14176 صوتًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.