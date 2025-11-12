الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة مركز إدفو في أسوان
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الدائرة الرابعة، مركز إدفو، بمحافظة أسوان، الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025.
وجاء الحصر العددي لأصوات الناخبين كالتالي:
العدد الإجمالي للناخبين 337135
من أدلوا بأصواتهم 90544
الأصوات الصحيحة 73574
الأصوات الباطلة 16970
عدد من صوت للقائمة 64134
عدد من رفض القائمة 9440
بينما جاء الحصر العددي لأصوات الناخبين بالنسبة للفردي كالتالي:
عدد الأصوات الباطلة 4038، الصحيحة 86506.
وجاء الحصر العددي للأصوات المرشحين “الأعلى تصويتًا” كالتالي:
محمد أبو الخير 16060 صوتًا.
الشاذلى الزعيم 14176 صوتًا.
