انتخابات النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز وبندر بني سويف

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بدائرة مركز وبندر بني سويف، الحصر العددي لأصوات الناخبين على مقاعد النظام الفردي في انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة مركز وبندر بني سويف، وجاءت كالتالي:

عدد المشاركين في العملية التصويتية 93 ألفًا و251 ناخبًا من إجمالي 490 ألفًا و790 مقيدًا، بنسبة حضور بلغت 19%.

عدد الأصوات الصحيحة 91 ألفًا و120 صوتًا، والباطلة 2131 صوتًا،

الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز وبندر بني سويف

وجاء الحصر العددي لكل مرشح كالتالي:

يوسف الجميل 64 ألفًا و969 صوتًا.

محمد رجب 58 ألفًا و4 أصوات.

جمال القليوبي 17 ألفًا و764 صوتًا.

سماح محسن 9745 صوتًا.

رزق كلينتون 3998 صوتًا.

محمد عيسوي 4151 صوتًا.

أسامة المطراوي 4125 صوتًا.

أشرف حسين 3943 صوتًا.

محمد معارك 3895 صوتًا.

شيماء جنيدي 3612 صوتًا.

أحمد الشيمي 3132 صوتًا.

40 مرشحًا يتنافسون على 9 مقاعد فردي ببني سويف

وشهدت محافظة بني سويف منافسة 40 مرشحًا على 9 مقاعد بالنظام الفردي في 4 دوائر إنتخابية، حيث تشهد الدائرة الأولى «مركز وبندر بني سويف» منافسة بين 11 مرشحًا على مقعدين، بينما تشهد الدائرة الثانية «مركزا ناصر والواسطى» منافسة بين 16 مرشحًا على 3 مقاعد، وتشهد الدائرة الثالثة «مركز إهناسيا» منافسة بين 9 مرشحين على مقعد واحد، فيما تشهد الدائرة الرابعة «مر1كز ببا وسمسطا والفشن» منافسة بين 4 مرشحين على على 3 مقاعد.

2 مليون و96 ألفًا و676 ناخبًا وناخبة ببني سويف

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع مراكز المحافظة 2 مليون و96 ألف و676 ناخبًا وناخبة، بواقع (198276) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف، و(17286) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف الجديدة، و(275228) ناخبًا بمركز بني سويف، و(250467) بمركز ناصر، و(184655) بمركز سمسطا، و(258356) بمركز إهناسيا، و(291158) بمركز ببا، و(328064) بمركز الواسطى، و(293186) بمركز الفشن.

