الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تصالح الإعلامي توفيق عكاشة وعمال حفر بعد مشاجرة الكمبوند بـ 6 أكتوبر

محضر صلح بين عكاشة
محضر صلح بين عكاشة وعمال حفر في أكتوبر، فيتو
18 حجم الخط

حررت أجهزة الأمن بقسم شرطة أكتوبر محضر تصالح تم بين الإعلامي توفيق عكاشة وعدد من عمال حفر، بعدما نشبت بينهم مشاجرة داخل كمبوند شهير بمنطقة 6 أكتوبر، نتج عنها إصابة شخص وإحداث تلفيات بسور كمبوند يسكن فيه الإعلامي توفيق عكاشة بأكتوبر.

 

تلقى مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء هاني شعراوي، مفاده تلقي رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد نجم، بلاغًا بنشوب مشاجرة داخل كمبوند الإعلاميين.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول، الإعلامي توفيق عكاشة، وطرف ثان، عدد من العمال، وقامت أجهزة بفحص الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بين وقعت بين الإعلامي توفيق عكاشة وجيران له داخل أحد الكمبوندات بمدينة السادس من أكتوبر، نتج عنها إصابة شخص تم نقله للمستشفى، وإحداث تلفيات بكرفان داخل الكمبوند بسبب خلافات حول سور يربط الكمبوند بمجمع مجاور خلف مول مصر.
 

txt

أخبار الحوادث اليوم: مقتل عناصر تشكيل عصابي فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة.. ضبط طرفى مشاجرة أمام لجنة اقتراع بالأقصر.. قرارات قضائية ضد توفيق عكاشة وإبراهيم سعيد وعصام صاصا

txt

محكمة الأسرة ترفض تخفيض نفقة توفيق عكاشة وتحكم بحبسه شهر لامتناعه عن السداد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بقسم شرطة اكتوبر 6 أكتوبر الإعلامي توفيق عكاشة

الأكثر قراءة

من خارج الوسط الفني، من هو زوج مي عز الدين

أمطار رعدية وحبات برد ورياح مثيرة للأتربة، حالة من عدم الاستقرار بـ طقس الغد

درجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر

بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر

اللواء محمد يوسف مديرا جديدا لأمن القاهرة خلفا للواء طارق راشد

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

أخدهم في طريقه، أتوبيس طائش يدهس 4 سيارات ملاكي بالمقطم

حبس سائق المطرب الراحل إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق، اعرف السبب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون إظهار العيب؟ الأزهر يرد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

المزيد
الجريدة الرسمية