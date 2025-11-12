تصالح الإعلامي توفيق عكاشة وعمال حفر بعد مشاجرة الكمبوند بـ 6 أكتوبر

18 حجم الخط

حررت أجهزة الأمن بقسم شرطة أكتوبر محضر تصالح تم بين الإعلامي توفيق عكاشة وعدد من عمال حفر، بعدما نشبت بينهم مشاجرة داخل كمبوند شهير بمنطقة 6 أكتوبر، نتج عنها إصابة شخص وإحداث تلفيات بسور كمبوند يسكن فيه الإعلامي توفيق عكاشة بأكتوبر.

تلقى مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء هاني شعراوي، مفاده تلقي رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد نجم، بلاغًا بنشوب مشاجرة داخل كمبوند الإعلاميين.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول، الإعلامي توفيق عكاشة، وطرف ثان، عدد من العمال، وقامت أجهزة بفحص الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بين وقعت بين الإعلامي توفيق عكاشة وجيران له داخل أحد الكمبوندات بمدينة السادس من أكتوبر، نتج عنها إصابة شخص تم نقله للمستشفى، وإحداث تلفيات بكرفان داخل الكمبوند بسبب خلافات حول سور يربط الكمبوند بمجمع مجاور خلف مول مصر.



