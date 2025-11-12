الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الاولى "الخارجة وباريس" بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الوادي الجديد، الحصر العددي لأصوات الناخبين بلجان الدائرة الأولى بالمحافظة والتي تضم مركزي الخارجة وباريس.



وجاء الحصر العددي لإجمالي عدد الحاضرين بالدائرة الأولى 27565 صوتًا بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1206 أصوات، والأصوات الصحيحة 26359 صوتًا من إجمالي 83677 صوتًا لهم الانتخاب في الدائرة الأولى.



وتضم المحافظة دائرتين انتخابيتين وتبلغ الكتلة التصويتية بهما 194 ألفًا و870 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنتين عامتين و60 لجنةً فرعية بواقع 23 لجنة في الداخلة و19 لجنة فى الخارجة و7 لجان فى الفرافرة و7 لجان في مركز بلاط و4 لجان فى مركز باريس.



وجاء الحصر العددي للمرشحين كالتالي:

أحمد العقاطي “مستقبل” 4199 صوتًا.

الدكتور باهي أبو معين “مستقبل” 4239 صوتًا.

العميد مصطفى يسري “حزب الجهة الوطنية” 11374 صوتًا.

أحمد عبد المقصود الهواري “مستقل” 105 أصوات.

إبتسام هارون “مستقل” 3194 صوتًا.

ممدوح أنور رضوان “مستقل” 3248 صوتًا.



وتتواصل أعمال اللجان العامة في المحافظة لاستكمال عمليات الفرز ومراجعة المحاضر النهائية لكافة الدوائر، انتظارًا لوصول نتيجة فرز لجان المصريين بالخارج.



وتشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على أن هذه النتائج المعلنة هي حصر عددي أولي من لجان الفرز، وليست النتيجة الرسمية النهائية. وسيتم الإعلان عن النتيجة الرسمية الحاسمة بواسطة الهيئة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة والفصل في التظلمات، وذلك في إطار المتابعة القضائية والتنفيذية المكثفة لضمان الشفافية والدقة في إعلان النتائج.

