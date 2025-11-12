الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الاولى "الخارجة وباريس" بالوادي الجديد

فرز الأصوات، فيتو
فرز الأصوات، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الوادي الجديد، الحصر العددي لأصوات الناخبين بلجان الدائرة الأولى بالمحافظة والتي تضم مركزي الخارجة وباريس. 


وجاء الحصر العددي لإجمالي عدد الحاضرين بالدائرة الأولى 27565 صوتًا بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1206 أصوات، والأصوات الصحيحة 26359 صوتًا من إجمالي 83677 صوتًا لهم الانتخاب في الدائرة الأولى. 


وتضم المحافظة دائرتين انتخابيتين وتبلغ الكتلة التصويتية بهما 194 ألفًا و870 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنتين عامتين و60 لجنةً فرعية بواقع 23 لجنة في الداخلة و19 لجنة فى الخارجة و7 لجان فى الفرافرة و7 لجان في مركز بلاط و4 لجان فى مركز باريس.


وجاء الحصر العددي للمرشحين كالتالي:

 أحمد العقاطي “مستقبل”  4199 صوتًا.

الدكتور باهي أبو معين “مستقبل” 4239 صوتًا.

العميد مصطفى يسري “حزب الجهة الوطنية” 11374 صوتًا.

 أحمد عبد المقصود الهواري “مستقل” 105 أصوات.

إبتسام هارون “مستقل” 3194 صوتًا.

 ممدوح أنور رضوان  “مستقل” 3248 صوتًا.

وتتواصل أعمال اللجان العامة في المحافظة لاستكمال عمليات الفرز ومراجعة المحاضر النهائية لكافة الدوائر، انتظارًا لوصول نتيجة فرز لجان المصريين بالخارج.


وتشدد الهيئة الوطنية للانتخابات على أن هذه النتائج المعلنة هي حصر عددي أولي من لجان الفرز، وليست النتيجة الرسمية النهائية. وسيتم الإعلان عن النتيجة الرسمية الحاسمة بواسطة الهيئة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة والفصل في التظلمات، وذلك في إطار المتابعة القضائية والتنفيذية المكثفة لضمان الشفافية والدقة في إعلان النتائج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاصوات الصحيحة الأصوات الباطلة الهيئة الوطنية للانتخابات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النتيجة الرسمية النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

الأكثر قراءة

دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

برودة ليلا وشبورة على هذه المناطق، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

لليوم الثاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم بالأسواق

54 ألف صوت باطل، إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بـ الدخيلة والعامرية وبرج العرب

الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الرابعة مركز إدفو في أسوان

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتهاوى والجوافة تبدأ مرحلة الصعود

بـ 1،800 مليون جنيه وصاحبها مش مصري، سعد الصغير يرد على جدل دعوته لسداد ثمن سيارة إسماعيل الليثي

الحصر العددي لأصوات الناخبين بمجلس النواب بدائرة "ببا والفشن وسمسطا" ببني سويف

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية